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Шкарлет сделал ошибку в заявлении об отставке с должности министра образования и науки

19 марта 2023, 10:35
Чиновник допустил орфографическую ошибку в собственной фамилии.
Сергей Шкарлет
Сергей Шкарлет написал заявление об отставке с ошибкой / УНИАН

Министр образования и науки Сергей Шкарлет написал заявление об отставке. В сети заметили, что чиновник допустил ошибку в собственной фамилии.

Фото заявления Шкарлета опубликовал в Facebook председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Три заявления с просьбой принять отставку поступили в Верховную Раду Украины. От Министра образования и науки Украины Шкарлета С.М. От Министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Рябикина П.Б. От Вице-премьер-министра Украины – Министра цифровой трансформации Украины Федорова М.А.", – сообщил Стефанчук.

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По его словам, все заявления будут рассмотрены, согласно закону, на ближайшем пленарном заседании.

Пользователи сети обратили внимание на заявление Сергея Шкарлета - на снимке заявления, написанного от руки, видно, что министр написал "Шарлета" вместо Шкарлета в шапке документа.

Сергей Шкарлет написал заявление об отставке с ошибкой
Сергей Шкарлет написал заявление об отставке с ошибкой / facebook.com/stefanchuk.official/

Ранее мы сообщали, что бывший внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, почему написал заявление о своей отставке.

Как рассказал Арестович, после разговора с главой Офиса президента Андреем Ермаком он принял решение сделать такой шаг, в то же время Ермак не настаивал на таком решении. При этом, разговора с президентом Украины относительно его отставки не было.

Также Главред писал, что стали известны новые подробности скандала с Полиной Шишкиной, которую назвали бывшей сотрудницей канала Рада. Она на камеру заявила о том, что ненавидит украинский язык.

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Автор: Сергей Кущ
новости Украины Сергей Шкарлет
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