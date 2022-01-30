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"Украинский язык ненавижу": новые детали скандала с "экс-сотрудницей" канала Рада

30 января 2022, 19:50
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Сотрудники канала Рада не исключают, что опубликованное видео является постановочным.

Полина Шишкина / Скриншот

Стали известны новые подробности скандала с Полиной Шишкиной, которую назвали бывшей сотрудницей канала Рада. Она на камеру заявила о том, что ненавидит украинский язык.

На телеканале Рада опровергают, что уволили ее. Как пишет Telegram-канал Политика страны, на момент появления видео Шишкина уже не работала на канале.

"Несколько дней она работала гостевым редактором на продакшн, который запускал канал. Но официально на работу ее никто не брал. Ни на канал, ни на продакшн. В трудовых отношениях она с нами не состояла". - рассказали на канале Рада.

А ещё один сотрудник канала предположил, что видео постановочное.

"Не исключаю, что девушку попросили сказать на камеру что-то плохое про украинский язык. Затем попросили извиниться и выложили видео, показав какие они крутые борцы с "украинофобами". Ну заодно и Раду мочканули", - добавил он.

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Ранее появилось видео, на котором Шишкина говорит, что ненавидит украинский язык, а дизайн флага "такой себе".

Позднее Шишкина уже принесла извинения перед украинцами за свои позорные заявления.

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