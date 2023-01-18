Подоляк прокомментировал увольнение Арестовича из ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Алексей Арестович "будет иметь спрос в экспертной среде" после увольнения из ОП.
В интервью 24 каналу он отметил, что Арестович "важен для медийного пространства Украины", но также необходимо понимать эмоциональное состояние страны.
"Важно чувствовать эмоциональное состояние страны, а также, что и когда ты говоришь, потому что – это государственная информационная политика", – сказал советник главы ОП.
Комментируя скандальное заявление Арестовича о ракетном ударе РФ по дому в Днепре, Подоляк упрекнул его в ошибке, которую он допустил. Впрочем, подчеркнул, что они встречаются у всех.
"Однако на фоне зверств, которые Россия делает в Украине, очень важно быстро их исправить, поскольку это касается репутации государства", — добавил он.
Скандальное заявление о "сбитой ракете" в Днепре: что предшествовало увольнению Арестовича
Напомним, после удара оккупантов РФ по жилому дому в Днепре Арестович заявил о том, что российская ракета якобы была сбита силами ПВО Украины. После этого в воздушных войсках ВСУ были вынуждены опровергнуть это заявление. Там пояснили, что у ВСУ пока нет возможности сбивать ракеты типа Х-22, которой оккупанты взорвали жилой дом в Днепре.
Вскоре Арестович принес свои извинения за дезинформацию, которую распространил в прямом эфире. При этом он ссылался на данные неназванного знакомого, который якобы был в Днепре и будто слышал звуки работы ПВО.
Через некоторое время Арестович отозвал свои извинения и снова стал настаивать на правильности своих слов в эфире у Марка Фейгина. Впоследствии он снова извинился перед жителями Днепра за свое скандальное заявление. Арестович признал, что совершил серьезную ошибку.
Добавим, что слова Арестовича о "сбитой ракете" в Днепре активно использовались пропагандой РФ для оправдания терактов против мирных жителей. В частности, на заявление Арестовича ссылался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Читайте также:
- "Дурдом творится только из-за него": Арестович озвучил сценарии свержения Путина
- Марк Фейгин. Арестович - агент Кремля? Вы серьезно?
- Точка в скандале со "сбитой ракетой" в Днепре: Арестович уволен – ОП