Шкарлет рассказал, какие предметы войдут в состав ВНО-2022

Сергей Шкарлет рассказал о ВНО-2022 / gorod.cn.ua

В условиях войны в 2022 году внешнее независимое оценивание пройдет в упрощенном виде. Абитуриенты будут сдавать Национальный мультипредметный тест, рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлетт во время брифинга в пятницу, 1 апреля.

В программу тестирования вошли три предмета:

украинский язык,

математика

история Украины.

"Мы пытались сохранить те основы ВНО, которые уже много лет являются бесспорным инструментом доверия родителей и нашей студенческой молодежи по поводу поступления. Мы заложили такой первичный, но упрощенный аналог ВНО - так называемый Национальный мультипредметный тест для поступления и получения высшего образования на основе полного общего среднего образования", - сказал Шкарлетт.

По его словам, украинский язык, математика, история Украины – это предметы, все изучающие в примерно одинаковых условиях. Также они обязательны в Государственной итоговой аттестации с высокой прогностической валидностью. История Украины, как утверждает чиновник, принципиально важна во время войны.

"Мы обязательно хотели сохранить ее в части Национального мультипредметного теста", – сказал Шкарлетт.

Национальный мультипредметный тест – это комплексный тест с тремя оценками, которые объявляются сразу после его окончания. Он состоит из 60 заданий, которые необходимо выполнить за 80 минут. Тест будут проводить офлайн.

Напомним, ранее Минздрав дал рекомендации по поводу линеек на 1 сентября. Ведомство не запрещает проводить торжества, однако рекомендует сделать это под открытым небом, либо же в каждом классе отдельно. Главное - не толпиться.

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