"Мне указали на серьезную ошибку": Арестович рассказал, как его "поперли" из ОП

По словам Арестовича, разговора с президентом Украины относительно его отставки не было.

Алексей Арестович / Минобороны РФ, УНИАН

Бывший внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, почему написал заявление о своей отставке.

Как рассказал Арестович Телеграфу, после разговора с главой Офиса президента Андреем Ермаком он принял решение сделать такой шаг, в то же время Ермак не настаивал на таком решении.

При этом, разговора с президентом Украины относительно его отставки не было.

"Был разговор с главой Офиса президента. Он сказал, что это серьезная ошибка и нужно делать выводы. Я сказал, что у меня есть выход из этой ситуации: я пишу заявление на увольнение по собственному желанию и публично признаю свою ошибку. Он сказал: давай", – рассказал Арестович.

На уточняющий вопрос, подтолкнул ли его Ермак к отставке, Арестович сказал:

"Он меня не подталкивал. Я точно отличаю интонации: где просьбы, а где скрытые команды. Этого всего не было".

По словам Арестовича, Ермак "просто сказал", что считает обвинение украинской ПВО в ракетном ударе по Днепру "серьезной ошибкой" и посоветовал ему "делать выводы, чтобы такого больше не было".

"Я сказал, что у меня есть хорошие выводы на все времена, и я просто уйду в отставку. Тут же написал заявление", – рассказал экс-советник Ермака.

Скандальное заявление о "сбитой ракете" в Днепре: что предшествовало увольнению Арестовича

Напомним, после удара оккупантов РФ по жилому дому в Днепре Арестович заявил о том, что российская ракета якобы была сбита силами ПВО Украины. После этого в воздушных войсках ВСУ были вынуждены опровергнуть это заявление. Там пояснили, что у ВСУ пока нет возможности сбивать ракеты типа Х-22, которой оккупанты взорвали жилой дом в Днепре.

Вскоре Арестович принес свои извинения за дезинформацию, которую распространил в прямом эфире. При этом он ссылался на данные неназванного знакомого, который якобы был в Днепре и будто слышал звуки работы ПВО.

Через некоторое время Арестович отозвал свои извинения и снова стал настаивать на правильности своих слов в эфире у Марка Фейгина. Впоследствии он снова извинился перед жителями Днепра за свое скандальное заявление. Арестович признал, что совершил серьезную ошибку.

Добавим, что слова Арестовича о "сбитой ракете" в Днепре активно использовались пропагандой РФ для оправдания терактов против мирных жителей. В частности, на заявление Арестовича ссылался пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Читайте также: