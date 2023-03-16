УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ сбили на Донбассе китайский беспилотник Mugin-5 - CNN

16 марта 2023, 12:48
Позднее в компании Mugin Limited подтвердили журналистам CNN − это был дрон их производства. И назвали инцидент "очень печальным".
Дрон, ВСУ
Дрон, ВСУ / коллаж фото УНИАН и twitter.com/GlasnostGone

Бойцы ВСУ успешно сбили модернизированный беспилотник модели Mugin-5, сделанный в Китае, в Донецкой области, в ночь на 11 марта. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Сообщается, что СБУ уведомила американцев – украинские агенты, которые расположены на подконтрольной России территории, предупредили ВСУ о запуске оккупантами беспилотника, который направлялся к позициям ВСУ.

Тогда СБУ подняла по тревоге военные части, которые базировались возле Славянска. Около 02:00 бойцы 111-й бригады украинской армии услышали над головой звук полета дрона и даже увидели, как на нем моргали лампы. Бойцы ВСУ открыли по беспилотнику огонь из автоматов АК-47.

видео дня

Украинские военные показали журналистам CNN оcтатки беспилотника. Сообщается, что это был дрон Mugin-5, который был изготовлен китайской компанией в тамошнем городе Сямэнь.

Отдельные специалисты называют Mugin-5 "дроном Alibaba", поскольку его можно купить за 15 тысяч долларов на популярных китайских сайтах – включая сайты Alibaba и Taobao.

Позднее в компании Mugin Limited подтвердили CNN − это был дрон их производства, назвав инцидент "очень печальным".

Как говорит отставной офицер британской армии и эксперт по дронам Криса Линкольна-Джонса, раз у сбитого дрона не было камеры, то его нельзя было использовать для наблюдения. И, по факту, он похож на "немую бомбу".

"Этот конкретный дрон, который мы рассматривали, был бы гораздо более эффективным, если бы в нем была приличная камера", − подытожил он.

Напомним, ранее ВСУ сбили в Бахмуте Донецкой области вражеский Су-24 - это именно тот самолет, из которого глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вызывал президента Владимира Зеленского на "дуэль".

Информацию позднее подтвердил пропагандисткий Telegram-канал "Кепка Пригожина". Там утверждали, что 13 февраля борт был атакован с земли средствами ПВО Украины.

Позднее защитники Украины с первого выстрела сбили вражеский Су-24 в районе Бахмута Донецкой области. ВСУ приземлили российский самолет при помощи переносного зенитного ракетного комплекса "Перун".

Другие новости:

ВСУ дроны война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:48

ВСУ сбили на Донбассе китайский беспилотник Mugin-5 - CNN

12:37

Как быстро смыть скотч: легкое решение распространенной проблемі

12:37

$23 миллиона для ВСУ: в "Фундации Течия" подытожили год помощиФото

12:36

Выход ВСУ на границы 1991 года и распад России: историк назвал сценарий для УкраиныВидео

12:24

Перед пожаром был мощный взрыв: в Ростове-на-Дону горит здание управления ФСБ - СМИВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:12

Дженна Ортега призналась, почему много раз отказывалась от роли УэнздейВидео

11:57

"РФ формирует ось зла с 3-мя странами": Путин может "сдать" Россию в обмен на помощь в войне – историкВидео

11:55

Вятрович объяснил, почему оккупанты продолжают упорно долбить по Украине ракетамиВидео

11:52

Что делать, если мобилизованных отправляют на фронт без подготовки: совет адвокатаВидео

Реклама
11:38

Семьи с новорожденными не смогут получить поддержку от государства - "пакеты малыша"

11:28

Мины RAAM от США помогли ВСУ разгромить войска РФ под Угледаром – разведка БританииВидео

11:27

Археологи обомлели: в Польше ученые откопали древние артефакты средневековых рыцарей

11:07

Почему расстались Ханде Эрчел и Керем Бюрсин: названо имя разлучницы

11:06

"Четыре города окажутся под ударом": астролог назвал сроки новой ракетной атаки РФВидео

11:03

Гороскоп на завтра 17 марта 2023: Львам – неприятные сплетни, Девам – долгожданная покупкаВидео

11:01

Безумное везение накроет с головой: три знака зодиака в ближайшие дни сорвут золотой кушВидео

10:50

"Это не дело Украины": Данилов рассказал, помогут ли ВСУ выгнать оккупантов из Молдовы и Грузии

10:35

64% не жалеют о вторжении: социологи узнали об отношении россиян к войне в Украине

10:30

Россия сломала зубы об Украину и сейчас, как никогда, близка к распаду – Владимир ВятровичЭксклюзив

10:12

Украина готова на переговорах принять капитуляцию России, никакого "Минска-3" не будет – ДаниловВидео

Реклама
10:05

Власти Франции специально тормозят закупку ЕС снарядов для ВСУ - The Daily Telegraph

09:52

Гороскоп Таро на апрель 2023: Ракам - победа, Львам - выбор, Девам - светлая полосаВидео

09:50

"Движение к победе": Данилов озвучил перспективы Украины в войне на весну и летоВидео

09:39

Решение сбивать американский дрон над Черным морем принимали прямо в Кремле - NBCВидео

09:33

Бойцы ВСУ сковали войска РФ в Бахмуте, оккупанты несут большие потери – генерал МиллиВидео

09:05

"Сглотнули": Путин порадовался реакции США на инцидент с дроном в Черном море - СМИ

08:50

В Ровно 2-летний мальчик глотнул капсулу для стиркиВидео

08:34

Украина получит еще больше оружия: страны НАТО дадут Киеву ПВО, технику и боеприпасы – СтолтенбергВидео

08:30

Гороскоп на сегодня 16 марта 2023: Рыбам – неожиданный звонок, Ракам – денежная наградаВидео

08:15

Как Путин проповедовал "русский мир" нищей Бурятиимнение

07:57

"Самый смертоносный пилот" F-16 из США согласился воевать за Украину

07:37

Наступление России "сдувается", ВСУ могут перехватить инициативу на поле боя – ISWВидео

07:36

Когда и кому нельзя пить чай с лимоном: необычные сведения о популярном напиткеВидео

07:26

Израиль одобрил лицензии на экспорт систем глушения беспилотников для Украины – Axios

06:41

Весеннее контрнаступление ВСУ начнется в мае: в Politico назвали два сценария

06:04

Как Украине быстро найти пилотов F-16мнение

05:30

Какие деревья нельзя сажать на садовом участке: народные приметы для дачников

05:00

Перец будет самым сочным и сладким: топ-5 урожайных сортов

04:00

Маломуж рассказал, что ждет Чечню после падения режима ПутинаВидео

03:40

Изменник Пике впервые прокомментировал публичные нападки Шакиры

Реклама
03:20

Тесто быстро замешали и готово: самый вкусный, воздушный и быстрый кулич на Пасху 2023 - рецептВидео

03:10

Можно ли отдавать детские вещи: как избавиться от старой одежды и не навлечь беду

02:32

"Вы там уже прозревайте по чуть-чуть": украинцы "добили" униженную ВолочковуВидео

02:05

Военный эксперт объяснил, зачем истребитель РФ сбил американский дрон над Черным моремВидео

01:36

"Если бы хотели, то точно бы убили": Маломуж оценил версию о том, что Кадырова отравилиВидео

01:31

"Люблю тебя. Навсегда": невеста "Да Винчи" рассказала об обете, который дала погибшему ГероюВидео

00:51

Почему 16 марта нельзя выносить мусор: приметы и запреты дняВидео

15 марта, среда
23:35

"Агрессия РФ приближается к моменту надрыва": Зеленский призвал давить на Россию на всех уровняхВидео

23:19

Почему 17 марта нельзя красить губы: приметы и что нельзя делатьВидео

23:06

Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, как ее и принцессу Диану арестовали на девичникеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023Закуски
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять