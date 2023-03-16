ВСУ сбили на Донбассе китайский беспилотник Mugin-5 - CNN

Позднее в компании Mugin Limited подтвердили журналистам CNN − это был дрон их производства. И назвали инцидент "очень печальным".

Дрон, ВСУ / коллаж фото УНИАН и twitter.com/GlasnostGone

Бойцы ВСУ успешно сбили модернизированный беспилотник модели Mugin-5, сделанный в Китае, в Донецкой области, в ночь на 11 марта. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Сообщается, что СБУ уведомила американцев – украинские агенты, которые расположены на подконтрольной России территории, предупредили ВСУ о запуске оккупантами беспилотника, который направлялся к позициям ВСУ.

Тогда СБУ подняла по тревоге военные части, которые базировались возле Славянска. Около 02:00 бойцы 111-й бригады украинской армии услышали над головой звук полета дрона и даже увидели, как на нем моргали лампы. Бойцы ВСУ открыли по беспилотнику огонь из автоматов АК-47.

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Украинские военные показали журналистам CNN оcтатки беспилотника. Сообщается, что это был дрон Mugin-5, который был изготовлен китайской компанией в тамошнем городе Сямэнь.

Отдельные специалисты называют Mugin-5 "дроном Alibaba", поскольку его можно купить за 15 тысяч долларов на популярных китайских сайтах – включая сайты Alibaba и Taobao.

Позднее в компании Mugin Limited подтвердили CNN − это был дрон их производства, назвав инцидент "очень печальным".

Как говорит отставной офицер британской армии и эксперт по дронам Криса Линкольна-Джонса, раз у сбитого дрона не было камеры, то его нельзя было использовать для наблюдения. И, по факту, он похож на "немую бомбу".

"Этот конкретный дрон, который мы рассматривали, был бы гораздо более эффективным, если бы в нем была приличная камера", − подытожил он.

Напомним, ранее ВСУ сбили в Бахмуте Донецкой области вражеский Су-24 - это именно тот самолет, из которого глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вызывал президента Владимира Зеленского на "дуэль".

Информацию позднее подтвердил пропагандисткий Telegram-канал "Кепка Пригожина". Там утверждали, что 13 февраля борт был атакован с земли средствами ПВО Украины.

Позднее защитники Украины с первого выстрела сбили вражеский Су-24 в районе Бахмута Донецкой области. ВСУ приземлили российский самолет при помощи переносного зенитного ракетного комплекса "Перун".

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