Штурмовик бил по мирным городам: Нацгвардеец с первого выстрела сбил вражеский Су-24 под Бахмутом

Штурмовик уничтожили воины 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" НГУ. Этот самолет наносил удары по украинским позициям и населенным пунктам.

ВСУ приземлили Су-24, используя ЗРК Перун / Фото Википедия, realist.online

В понедельник, 13 февраля, защитники Украины с первого выстрела сбили вражеский Су-24 в районе Бахмута Донецкой области. ВСУ приземлили российский самолет при помощи переносного зенитного ракетного комплекса Перун.

Штурмовик уничтожили воины 3-й бригады оперативного назначения "Спартан" НГУ. Детали рассказали в Восточном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины, пишет Obozrevаtel.

"Во время боевого дежурства огневая группа зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона с расстояния двух километров поразила "Грач" одной ракетой", – говорится в сообщении.

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Этот самолет наносил удары по украинским позициям и населенным пунктам. Он был сбит в 18:03 в понедельника, 13 февраля.

"Ребята поразили цель первого выстрела. Штурмовик загорелся и дальше начал снижаться по линии пересечения, судьба пилотов неизвестна", – отметил командир дивизиона с позывным Партизан.

Удачный выстрел совершил гвардиец срочной службы старший солдат Максим Балута. 6 марта он сбил первый вражеский самолет в Харьковской области.

В Нацгвардии рассказали, что за неполный месяц подразделение ПЗРК бригады "Спартан" ликвидировало пять воздушных целей в районе Бахмута.

По данным пресс-службы Воздушных сил Украины, за 13 февраля ВСУ уничтожили на востоке два вражеских самолета.

"13 февраля, в полдень, подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных сил Украины на восточном направлении уничтожены два вражеских самолета – штурмовик Су-25 и бомбардировщик Су-24м", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины сбили в Бахмуте Донецкой области вражеский Су-24 - это именно тот самолет, из которого глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вызывал президента Владимира Зеленского на "дуэль".

Информацию подтвердил пропагандисткий Telegram-канал "Кепка Пригожина". Там утверждают, что 13 февраля борт был атакован с земли средствами ПВО Украины.

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