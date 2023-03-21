"Войска НАТО не укрепят границу Украины": в этом году надо завершить текущую фазу войны – Яковенко

В Альянсе придерживаются позиции, что ни один солдат НАТО не должен пострадать в этой войне.

Войска НАТО не укрепят границу Украины, считает Яковенко/ 93 ОМБр Холодный Яр, скрин

Страна-агрессор Россия не будет воевать с Североатлантическим альянсом, это абсолютно исключено, и это хорошая новость. Однако есть и плохая новость, которая заключается в том, что войска НАТО в этом году не подопрут украинскую границу, чтобы помочь Украине защититься от РФ.

В блоке придерживаются позиции, что в войне России против Украины не должен пострадать ни один солдат Альянса. Об этом сказал российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко в интервью Главреду.

Яковенко отмечает, что очередным подтверждением нежелания России воевать с НАТО является реакция страны-агрессора на пролет американского бомбардировщика рядом с Санкт-Петербургом. В РФ даже не отправили самолеты на перехват этого бомбардировщика. Зато в стране-агрессоре долго и громко радовались сбитию американского дрона над Черным морем.

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"Вся прошедшая неделя в РФ прошла в атмосфере огромного праздника. Два российских истребителя напали на американский беспилотник, облили его керосином, оторвали ему хвост, и утопили в Черном море. Русские считали это большой победой. А вот до этого американский бомбардировщик B-52Н полетал рядом с Санкт-Петербургом. Причем это боевой самолет, который является носителем очень серьезных ракет и способен уничтожить Петербург. Но вот почему-то ни один истребитель РФ не вылетел на встречу, не облил его керосином, не оторвал хвост и не утопил в водах Балтийского моря. Как-то так вот не произошло", – отмечает российский оппозиционный политик.

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (родился 13 марта 1951 года в Москве) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель Профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Такое поведение РФ в этих двух упомянутых ситуациях показывает, что Россия не будет воевать с НАТО, что является хорошей новостью.

Однако есть и плохая новость, которая заключается в том, что военный контингент Альянса не будет подпирать украинскую границу, говорит Яковенко.

"Я сомневаюсь в том, что в этом году войска Альянса подопрут украинскую границу своим военным контингентом и вооружениями. Блок придерживается позиции, согласно которой ни один солдат НАТО не должен пострадать в этой войне", – отмечает он.

Яковенко отмечает, что сейчас ситуация является неопределенной. По его словам, нужно пытаться в 2023 году завершить текущую фазу войны.

"Я не говорю о всей войне в целом. Завершение нынешнего этапа зависит от поставок оружия. Готовность Украины защищаться до последнего, демонстрировать выучку и боевую слаженность – это константа. Переменной является процесс поставок оружия, и здесь могут быть свои варианты", – сказал он.

Украина и НАТО

Ранее Яковенко отмечал, что война может не прекратиться даже после освобождения защитниками Украины всех украинских территорий, если Путин останется у власти в РФ. В таком случае линия фронта может просто сместиться на границу по состоянию на 1991 год. Полностью остановить войну при таких условиях смогут только войска НАТО, если они станут на границе между Украиной и Россией.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-участники НАТО готовы предоставить Украине больше единиц систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов. Поддержка ВСУ направлена, в том числе, и на усиление обороноспособности государств Альянса. Союзники будут поддерживать Киев столько, сколько нужно.

Также ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы НАТО собирается направить до 300 тысяч солдат к границе с Россией. Такой шаг призван помешать РФ расширить свою войну за пределы Украины. Первый эшелон, который может состоять из около 100 тысяч солдат, готовых к выдвижению к границе в течение 10 дней, может быть привлечен из Польши, Норвегии и стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы. Он также может включать многонациональные боевые группы, которые Альянс уже создал на восточном фланге.

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