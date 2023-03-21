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Тарифы вырастут минимум на 60 гривен: в Украине поднимают цены на воду

21 марта 2023, 15:01
Стало известно, как вырастут тарифы на воду в Украине уже со следующего месяца.
тарифы на воду, цены на воду
Тарифы на воду взлетят / pixabay

Тарифы на водоснабжение и водоотвод для украинцев скоро взлетят. Сообщается, что средние расходы украинцев после запланированного на 2023 год повышения тарифов увеличатся на 60 грн.

"В среднем по лицензиатам НКРЭКУ за 2 этапа пересмотра тарифов расходы одного домохозяйства (семья из 2-3 человек) на водоснабжение и водоотведение за месяц ориентировочно вырастут на 60 грн", - говорится в сообщении НКРЭКУ.

В регуляторе объяснили, что на первом этапе пересмотра рост уровня средневзвешенных тарифов на воду будет в среднем на уровне 12,3%, а на втором этапе - 14,1%.

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На сколько вырастут тарифы на воду

Как повлияет рост тарифов на конечную платежку потребителей, будет зависеть от каждого водоканала:

размер тарифов которых разный,

наличие средств учета у потребителей или их расчета по нормам потребления и от количества потребителей, пользующихся услугами по одному договору (абонентском счете).

Когда вырастут тарифы на воду

НКРЭКУ планирует повышать тарифы на воду в два этапа: в апреле и в июле.

"Учитывая возможные негативные последствия резкого повышения тарифов для потребителей, целесообразно применение поэтапного повышения тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод", - говорится в сообщении НКРЭКУ.

Тарифы будут расти следующим образом:

  • с 1 апреля – на 12,3% (в среднем);
  • с 1 июля – на 14,1%.

Тарифы в Украине

Напомним, что в июле 2022 года Верховная Рада приняла законопроект о моратории на повышение тарифов на:

  • услуги по распределению природного газа;
  • тепловую энергию;
  • услуги по снабжению тепловой энергии и снабжению горячей водой.

Документ предусматривает, что мораторий будет действовать в течение всего военного положения в Украине и еще 6 месяцев после его отмены.

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