В Украине стартовало повышение тарифов на воду: кому придется платить больше и на сколько

В Украине уже повысили тарифы на воду в некоторых городах. Ожидается, что по стране подорожание будет около 20% в зависимости от водоканала.

Несмотря на то, что Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в конце минувшего года отменила постановление о повышении тарифов на водоснабжение. По информации портала "Обозреватель", в некоторых населенных пунктах тарифы на воду уже подняли.

К примеру, по данным журналистов:

в Староконстантинове (Хмельницкая область) планируют повысить стоимость воды на 13,84% (до 56,84 грн за кубометр);

в пгт Новое (Кировоградской области) тариф уже повысили с 28,69 до 49,83 грн за кубометр;

в Буске (Львовская область) – на 18% (до 61,64 грн за кубометр);

В Мукачево планируют поднять цену с 28,69 грн до 59,79 грн за кубометр.

Согласно украинскому законодательству, в большинстве населенных пунктов тарифы устанавливаются депутатами местных советов.

Если же в горсовете откажутся повышать тарифы, то по закону депутаты должны найти в своем бюджете деньги для компенсации разницы между действующими и рыночными ценами. Как говорят эксперты, денег на такое сейчас в городских бюджетах нет.

Причины для повышения цен объясняются обычными набором − ростом цен на энергоносители, запчасти, реактивы, необходимостью повышать зарплату рабочим. В том числе, за несколько лет стоимость электроэнергии для водоканалов выросла на 49%.

Ожидается, что тариф на воду увеличится примерно на 20% в зависимости от водоканала.

Как будут платить пенсии и субсидии

В Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

Позднее в Украине чиновники изменили формулу расчета субсидии и суммы льгот на оплату коммунальных услуг.

С мая и на весь неотопительный сезон будут выплачивать 16% субсидии и 29% льготы, начисленных в январе 2022 года.

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