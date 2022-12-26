Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует с 1 января повысить тарифы на воду по всей Украине.

Тарифы на воду повысят по всей Украине: сколько с 2023-го нужно будет платить / https://ua.depositphotos.com

Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 января повысит тарифы на водоснабжение по всей Украине. Об этом говорится в проекте решения на сайте регулятора.

Местным водоканалам предлагают поднимать цены в два этапа − с начала 2023 года и с июля 2023 года. В результате в отдельных случаях кубический метр может подорожать на четыре-пять гривны.

Среди причин повышения тарифов в НКРЭКУ назвали уменьшение объемов реализации (снизилось количество потребителей, а в результате объемы снизились приблизительно на 10%). Однако при этом расходы на генерацию, ремонты оборудования и зарплаты сотрудникам не уменьшились.

Кроме того, говорят чиновники увеличились затраты по электрической энергии, а именно (на примере Винницы):

на 13,05% с централизованного водоснабжения;

на 12,77% с централизованного водоотведения.

Далее, в НКРЭКУ говорят, что ситуация сложилась за счет роста стоимости электрической энергии, передаваемой на первом классе напряжения, на 16,56% и электрической энергии, передаваемым ан 2 классе напряжения −на 16,46%.

Также увеличились затраты на оплату труда:

на 28,78% с централизованного водоснабжения;

на 19,32% с централизованного водоотведения.

Как будут платить пенсии и субсидии

В Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

Позднее в Украине чиновники изменили формулу расчета субсидии и суммы льгот на оплату коммунальных услуг.

С мая и на весь неотопительный сезон будут выплачивать 16% субсидии и 29% льготы, начисленных в январе 2022 года.

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