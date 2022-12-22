Чиновники утвердили трехразовое повышение тарифов на свет в 2023: кого оно коснется

НКРЭКУ, государственный регулятор в сфере энергетики, утвердила трехэтапное повышение тарифов на электроэнергию в 2023 году.

Тарифы, свет / коллаж фото УНИАН

Чиновники Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердили трехэтапное повышение тарифов на электроэнергию в 2023 году.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила трехэтапное повышение тарифов на электроэнергию в 2023 году. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

По информации чиновников, такое решение коснется, в первую очередь, небытовых потребителей. Повышение тарифа на передачу электроэнергии в течение 2023 года будет трехэтапным:

до 380,28 грн/МВт-ч с 1 января (на 10%);

до 430,25 грн/МВт-ч с 1 апреля (на 13%);

до 485,1 грн/МВт-ч с 1 июля (на 13%).

При этом, говорят чиновники, впервые они установили отдельный льготный тариф на передачу для предприятий "зеленой" электрометаллургии. Он составит 209,42 грн/МВт-час.

Кроме того, в 2023 году предусмотрен трехэтапный рост тарифов "Укрэнерго" на диспетчеризацию:

до 68,28 грн/МВт-ч с 1 января (на 10%);

до 80,87 грн/МВт-ч с 1 апреля (на 18%);

до 95,54 грн/МВт-ч с 1 июля (на 18%).

Также запланировано повышение тарифов на услуги по распределению электроэнергии и услуги поставщиков универсальных услуг.

"В результате корректировки этих тарифов средний рост цены электроэнергии для конечных небытовых потребителей составит около 15 коп за кВт-ч. При этом средний рост цены электроэнергии для промышленных энергоемких потребителей составит около 4 коп за кВт-ч", – заявили в НКРЭКУ.

Чиновники утверждают − деньги от повышения тарифов пойдут на аварийное восстановление поврежденных объектов электроэнергетики, на создание аварийного запаса оборудования, а также на закупку необходимых для этого товаров и услуг.

Как будут платить пенсии и субсидии

В Пенсионном фонде сообщили, что после достижения пенсионного возраста пенсия назначается в случае, даже если человек был вынужден уехать из страны из-за активных боевых действий.

"Пенсия по возрасту может назначаться автоматически, если в реестре застрахованных лиц есть сведения о стаже, приобретенном до 2004 года (работодателем или застрахованным лицом была представлена на перевод в электронный вид трудовая книжка). Если стажа в РЗЛ недостаточно, то пенсия будет назначена по заявлению, которое можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. За назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после возникновения права на пенсии", — пояснили чиновники.

Позднее в Украине чиновники изменили формулу расчета субсидии и суммы льгот на оплату коммунальных услуг.

С мая и на весь неотопительный сезон будут выплачивать 16% субсидии и 29% льготы, начисленных в январе 2022 года.

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