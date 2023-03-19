УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

НАТО намерено направить до 300 тысяч солдат к границе с Россией – Politico

19 марта 2023, 08:12
Первый эшелон, который может состоять из около 100 000 солдат, готовых к выдвижению к границе в течение 10 дней, пишет издание.
Солдаты НАТО
хочет укрепить границы с РФ / Defense Visual Information Distribution Service

В ближайшие месяцы НАТО собирается направить до 300 тысяч солдат к границе с Россией. Такой шаг, призванный помешать России расширить свою войну за пределы Украины.

Решение будет принято, если Альянс убедит страны-члены предоставить солдат, обучение, инфраструктуру и большое количество дорогостоящего оружия, снаряжения и боеприпасов, пишет Politico.

При этом такая вероятность низкая, поскольку страны уже обеспокоены собственными запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в большем количестве снарядов и вооружений от союзников.

видео дня

"Если никто не устроит обед и не скажет всем, что взять с собой, тогда все принесут картофельные чипсы, потому что картофельные чипсы дешевы и их легко достать. Нации предпочли бы привезти картофельные чипсы", – отметил бывший заместитель помощника министра обороны США по делам Европы и политики НАТО Джеймс Дж. Таунсенд-младший.

Кроме того, эксперты говорят, что это своего рода вызов, с которым НАТО сталкивалась в прошлом, и он может стать проблемой для западного Альянса из-за затяжной войны России в Украине.

В то же время, этой весной военачальники представят обновленные региональные планы обороны, призванные помочь пересмотреть защиту своих граждан. Согласно им, для обеспечения работы новой модели потребуется до 300 000 военнослужащих НАТО.

Известно, что первый эшелон, который может состоять из около 100 000 солдат, готовых к выдвижению к границе в течение 10 дней, может быть привлечен из Польши, Норвегии и стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы. В него также могут входить многонациональные боевые группы, которые альянс уже создал на восточном фланге.

Второй эшелон войск будет поддерживать этих солдат, готовых к развертыванию из таких стран, как Германия, в течение 10-30 дней.

Ранее руководитель оборонного ведомства страны-агрессора РФ Сергей Шойгу считает, что после того как Россия напала на Украину, дескать, войск Североатлантического альянса у российских границ "стало в 2,5 раза больше". По его "подсчетам", их там уже, дескать, "более 30 тысяч".

Также сообщалось, что страны-участники НАТО готовы предоставить Украине больше единиц систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов. Поддержка ВСУ направлена, в том числе, и на усиление обороноспособности государств Альянса. Союзники будут поддерживать Киев столько, сколько нужно. Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине НАТО
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:12

НАТО намерено направить до 300 тысяч солдат к границе с Россией – Politico

07:26

Прилетел на вертолете, катался на машине: в Кремле выдали хохму о визите Путина в УкраинуВидео

06:38

Блогерство бойцов во время войны: польза или вред?мнение

05:30

"Диктаторы хорошо не заканчивают": политик из США спрогнозировал конец для ПутинаВидео

04:40

Историк назвал политика России, который согласился бы освободить народы от господства МосквыВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

03:40

Наденут наручники: юрист из РФ раскрыл сценарий ареста Путина

03:05

"Хотят, чтобы все жили в дерьме": историк назвал причину ненависти россиян к украинцамВидео

02:18

Можно ли дарить гортензии девушке и какие любовные неприятности сулит синий цветок

00:12

"Демонстрация бессилия": Вятрович оценил вероятность переворота в РФ после освобождения КрымаВидео

Реклама
18 марта, суббота
23:16

Джеджула оправдался за слова про сына

23:08

В Крым прибыл не Путин, а его двойник: эксперты указали на разоблачающие деталиВидео

22:18

Марк Фейгин. Суд в Гааге взял Путина за задницуВидеоблоги

22:11

Есть пострадавшие: под Москвой загорелся один из крупнейших химзаводовВидео

21:44

Зачем 19 марта нужно обязательно мыть полы в доме "уникальной" водой: приметы и что нельзя делатьВидео

21:41

Украина ввела санкции против более 400 человек и компаний - ЗеленскийВидео

21:36

Будут ли в Украине выдавать повестки через "Дию": в Минобороны объяснили ситуациюВидео

21:17

"Несколько прилетов будет": черная ведьма прогнозирует мощные взрывы в МосквеВидео

20:41

Армия Украины пойдет в контрнаступление, чтобы выбить войска РФ за границы 1991 года – спикер ВСУВидео

20:27

"Путин "помазал на престол": сын Кадырова может стать его преемником - политтехнологВидео

20:10

3 самых строгих запрета 20 марта, которые могут навредить всей семье: приметыВидео

Реклама
19:41

Пригожин и Кадыров могут стать угрозой власти Путина – внешняя разведка ЭстонииВидео

19:29

Лайфхак, который всех удивит: зачем опытные хозяйки бросают лимон в воду для варки яицВидео

18:57

"Отбросьте власть Москвы": Епифаний объяснил, кто из братии сможет остаться в Лавре

18:36

Почему наказать Россию за геноцид украинцев будет непростомнение

18:30

В России заклянчили переговоры и пожаловались, что Украина и Запад ставят Москву "на место"Видео

18:08

Как выглядеть стильно в 40 лет: 6 умных модных трюков, чтобы стать интересной и выразить себя

18:05

Недобитые земляки Путина устроили бунт под Авдеевкой и отказались идти в наступлениеВидео

18:01

Электрокабель цепляли на половые органы: в ООН рассказали о пытках украинских пленных оккупантамиВидео

17:25

Украина показала, что Москву можно побороть: Вятрович оценил сценарий распада РоссииВидео

17:25

Что вы увидели первым: тест по картинке расскажет о ваших самых лучших чертахВидео

17:05

Астролог назвала дату "победного события" для УкраиныВидео

17:05

Украина не пошла на ультиматум РФ: "зерновую сделку" продлили на четыре месяца

17:02

Сын Софии Ротару сообщил о горе в семье

16:51

Шольц жестко осадил Путина после выдачи ордера на его арестВидео

16:50

Три места, где нельзя вешать зеркало - привлечет в дом беду и ненастья

16:37

Разные взгляды на войну: Джеджула прекратил общение с сыном от ДимопулосВидео

16:18

Пусть вежливо себя ведет и едет в Украину: Пионтковский разнес Си Цзиньпина и дал совет КиевуВидео

16:15

Российскому фигуристу Костомарову снова ампутировали конечности

16:06

Как очистить электрочайник от накипи за считанные минуты: опытные хозяйки поделились секретомВидео

16:01

В годовщину аннексии Путин приехал в КрымВидео

Реклама
15:51

Зеленский ввел санкции против Асада и сотен сообщников оккупантов РФ

15:34

"Формула "можем повторить" – это их погибель": Вятрович рассказал, что похоронит режим Путина

14:55

Путин от Гааги не уйдет, подозрение уже вошло в историю – главный прокурор МУСВидео

14:45

Как лучше всего сажать огурцы: неожиданный секрет удивит невиданным урожаем

14:38

Гороскоп Таро на неделю 20-26 марта: Близнецам – решение проблем, Ракам – безудержные вечеринкиВидео

14:30

С России не снимут санкции без выдачи Путина Гааге — NYT

14:23

"Ему уже ищут преемника": ордер на арест Путина изменил настроения в Кремле – ГУРВидео

14:00

Назаров рассекретил, на чьей стороне Нагиев

13:56

Зачем класть чайные пакетики в унитаз: уберет сразу 3 самые распространенные проблемы

13:53

"Личная награда - ордер на арест": у Зеленского потроллили Путина за провалы в войне

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сынаС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять