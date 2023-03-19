НАТО намерено направить до 300 тысяч солдат к границе с Россией – Politico

Первый эшелон, который может состоять из около 100 000 солдат, готовых к выдвижению к границе в течение 10 дней, пишет издание.

хочет укрепить границы с РФ / Defense Visual Information Distribution Service

В ближайшие месяцы НАТО собирается направить до 300 тысяч солдат к границе с Россией. Такой шаг, призванный помешать России расширить свою войну за пределы Украины.

Решение будет принято, если Альянс убедит страны-члены предоставить солдат, обучение, инфраструктуру и большое количество дорогостоящего оружия, снаряжения и боеприпасов, пишет Politico.

При этом такая вероятность низкая, поскольку страны уже обеспокоены собственными запасами боеприпасов, а Украина остро нуждается в большем количестве снарядов и вооружений от союзников.

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"Если никто не устроит обед и не скажет всем, что взять с собой, тогда все принесут картофельные чипсы, потому что картофельные чипсы дешевы и их легко достать. Нации предпочли бы привезти картофельные чипсы", – отметил бывший заместитель помощника министра обороны США по делам Европы и политики НАТО Джеймс Дж. Таунсенд-младший.

Кроме того, эксперты говорят, что это своего рода вызов, с которым НАТО сталкивалась в прошлом, и он может стать проблемой для западного Альянса из-за затяжной войны России в Украине.

В то же время, этой весной военачальники представят обновленные региональные планы обороны, призванные помочь пересмотреть защиту своих граждан. Согласно им, для обеспечения работы новой модели потребуется до 300 000 военнослужащих НАТО.

Известно, что первый эшелон, который может состоять из около 100 000 солдат, готовых к выдвижению к границе в течение 10 дней, может быть привлечен из Польши, Норвегии и стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы. В него также могут входить многонациональные боевые группы, которые альянс уже создал на восточном фланге.

Второй эшелон войск будет поддерживать этих солдат, готовых к развертыванию из таких стран, как Германия, в течение 10-30 дней.

Ранее руководитель оборонного ведомства страны-агрессора РФ Сергей Шойгу считает, что после того как Россия напала на Украину, дескать, войск Североатлантического альянса у российских границ "стало в 2,5 раза больше". По его "подсчетам", их там уже, дескать, "более 30 тысяч".

Также сообщалось, что страны-участники НАТО готовы предоставить Украине больше единиц систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов. Поддержка ВСУ направлена, в том числе, и на усиление обороноспособности государств Альянса. Союзники будут поддерживать Киев столько, сколько нужно. Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

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