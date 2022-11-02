Шойгу устроил истерику: после нападения на Украину "увидел" у границ РФ в 2,5 раза больше войск НАТО

Войск НАТО у границ России станет еще больше, считает глава Минобороны страны-агрессора Шойгу / Коллаж Reuters, УНИАН

Руководитель оборонного ведомства страны-агрессора РФ Сергей Шойгу считает, что после того как Россия напала на Украину, дескать, войск Североатлантического альянса у российских границ "стало в 2,5 раза больше". По его "подсчетам", их там уже, дескать, "более 30 тысяч".

Как сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости, Шойгу сказал, что в Европе активно развертываются силы Североатлантического альянса.

"В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуты формирования вооруженных сил внерегиональных государств НАТО. Создаются новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии", - пожаловался он.

Также Шойгу подчеркнул, что войск коллективного блока безопасности Запада у границ России может стать еще больше, причем "в ближайшей перспективе".

Война России против Украины

Страна-оккупант Россия развязала против Украины полномасштабную войну 22 февраля 2022 года. Украинская армия смогла переломить ход боевых действий и освобождает свои территории.

ВСУ контрнаступают в Херсонской области. По словам представителя Оперативного командования Юг, российские оккупанты строят в регионе оборонительные сооружения. Захватчики РФ собираются до последнего держаться за Херсон и готовятся к уличным боям в городе.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что ВСУ продолжают наступление в регионе. Освобождено еще 9 населенных пунктов. Бои идут в районах Белогоровки, Сватово и Кременной.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов прогнозирует освобождение армией Украины оккупированного Херсона до конца ноября.

По словам руководителя разведки, захватчики сконцентрировали в области до 40 тысяч военных. Наиболее боеспособные подразделения оккупантов РФ находятся в Херсоне.

Смотрите видео Главред - Гозман рассказал о сценарии распада России

Другие новости: