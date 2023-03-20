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"Путин – идиот, но с НАТО не будет воевать": полностью остановить войну могут войска Альянса – Яковенко

20 марта 2023, 10:58
Война не закончится даже после выхода защитников Украины на границы 1991 года. Чтобы все остановилось, на границе между Украиной и РФ должны стать войска НАТО.
Украинские военные, Игорь Яковенко
Полностью остановить войну могут только войска НАТО, говорит Яковенко/ 93 ОМБр Холодный Яр, скрин

Украинские военные могут осуществить большой наступление на оккупантов весной этого года, и в течение 2023-го зачистить свои территории от захватчиков. Однако это идеальный сценарий.

Такое развитие событий возможно при условии, что Украина получит необходимое количество вооружения от партнеров. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко в интервью Главреду.

"Если Украина получит необходимое количество вооружений, среди которых боевые самолеты, танки, а также дальнобойные ракеты, то сможет осуществить весеннее наступление и в течение 2023 года зачистить свою территорию от оккупанта. Речь идет об идеальном сценарии, реализация которого возможна", – отмечает Яковенко.

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Однако война может не прекратиться даже после освобождения защитниками Украины всех украинских территорий, если российский диктатор Владимир Путин останется у власти в РФ. В таком случае линия фронта может просто сместиться на границу по состоянию на 1991 год.

Кто такой Игорь Яковенко

Игорь Александрович Яковенко (родился 13 марта 1951 года в Москве) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель Профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Полностью остановить войну при таких условиях смогут только войска Североатлантического альянса, если они станут на границе между Украиной и Россией.

"Чтобы избежать такого развития событий, Украину должны принять в НАТО. Однако я не уверен в том, что Альянс способен в этом году принять Киев в свои ряды. Для прекращения войны нужно, чтобы в Украине, за линией украинско-российской границы, стояли войска НАТО", – сказал российский оппозиционный политик.

Яковенко подчеркнул, что войска НАТО в Украине могли бы стать реальным гарантом безопасности.

"Очевидно, что Путин – идиот, но он мыло не ест. Понятно, что с НАТО он не будет воевать", – добавил он.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-участники НАТО готовы предоставить Украине больше единиц систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов. Поддержка ВСУ направлена, в том числе, и на усиление обороноспособности государств Альянса. Союзники будут поддерживать Киев столько, сколько нужно.

Также ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы НАТО собирается направить до 300 тысяч солдат к границе с Россией. Такой шаг призван помешать РФ расширить свою войну за пределы Украины. Первый эшелон, который может состоять из около 100 тысяч солдат, готовых к выдвижению к границе в течение 10 дней, может быть привлечен из Польши, Норвегии и стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы. Он также может включать многонациональные боевые группы, которые альянс уже создал на восточном фланге.

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