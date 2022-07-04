750 млрд долларов и 850 проектов: Украина представила план послевоенного восстановления

Украина представила план восстановления после войны / Фото Фокус

В швейцарском Лугано в понедельник, 4 июня, Украина представила своим западным партнерам план восстановления страны после войны с Россией, который рассчитан на 10 лет, говорится в его презентации.

План составлен на период с 2023 года до 2032 года и будет проходить в две волны:

Первая продлится в 2023-2025 годы, в которые планируется воплотить большинство из указанных проектов – 580. Эти три года будут стоить более 350 млрд долларов.

Вторая волна будет содержать меньшее количество проектов, но потребуется большее финансирование – более 400 млрд долларов. При этом в плане заложено, что украинская экономика в течение 10 лет будет расти на 7% ежегодно.

За 10 лет украинские власти намерены реализовать 850 проектов в разных сферах. На их реализацию потребуется более 750 млрд долларов.

Общую сумму в 750 млрд долларов планируют финансировать следующим образом:

250-300 млрд долларов благодаря партнерским грантам на оборону, критическое финансирование чрезвычайного положения, восстановление жилья и других объектов, развитие инфраструктуры как части ЕС

200-300 млрд долларов кредитными средствами от партнеров, из которых профинансируют модернизацию инфраструктуры, энергетические проекты, поддержку финансовой системы и софинансирование частных инвестиций

250 млрд долларов благодаря частным инвестициям в инфраструктурные проекты, сектора с добавленной стоимостью и другие коммерчески выгодные инвестиции.

Также Украина в рамках Плана восстановления предлагает реализовать следующие программы:

Укрепление обороны и безопасности - 50 млрд долларов

Энергетическая независимость и зеленый курс - 130 млрд долларов

Обеспечение конкурентного доступа к капиталу - 75 млрд долларов

Обеспечение макрофинансовой стабильности - 60-80 млрд долларов

Развитие секторов экономики с добавочной стоимостью - 50 млрд долларов

Расширение и интеграция логистики с ЕС - 120-160 млрд долларов

Восстановление и модернизация жилья и инфраструктуры регионов - 150-250 млрд долларов

Кроме того, на портале размещена карта разрушений в каждом регионе, а также есть возможность подавать свои идеи для восстановления Украины.

Война России против Украины

Советник главы ОП Михаил Подоляк ранее рассказал о том, что поставки оружия Украине от Запада затягиваются из-за дефицита вооружений на складах. После того как склады будут пополнены нужным для перехода ВСУ к контрнаступлению оружием, оно будет отправлено Киеву в течение одного, двух-трех месяцев.

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг полагает, что есть опасность перехода войны России против Украины в затяжной конфликт. В такой ситуации Путин намерен блокировать стремление Киева в НАТО и ЕС, а также мешать послевоенному восстановлению украинского государства.

Как полагает военный эксперт Олег Жданов, президент РФ Владимир Путин будет искать ресурсы для усиления своих возможностей для войны с Украиной. Вероятно, он попытается оказать давление на Беларусь и другие страны ОДКБ, требуя от них либо военную технику, либо войска для захвата украинского государства.

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