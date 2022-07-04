750 млрд долларов и 850 проектов: Украина представила план послевоенного восстановления

За 10 лет украинские власти намерены реализовать 850 проектов в разных сферах. На их реализацию потребуется более 750 млрд долларов.
В швейцарском Лугано в понедельник, 4 июня, Украина представила своим западным партнерам план восстановления страны после войны с Россией, который рассчитан на 10 лет, говорится в его презентации.
План составлен на период с 2023 года до 2032 года и будет проходить в две волны:
- Первая продлится в 2023-2025 годы, в которые планируется воплотить большинство из указанных проектов – 580. Эти три года будут стоить более 350 млрд долларов.
- Вторая волна будет содержать меньшее количество проектов, но потребуется большее финансирование – более 400 млрд долларов. При этом в плане заложено, что украинская экономика в течение 10 лет будет расти на 7% ежегодно.
За 10 лет украинские власти намерены реализовать 850 проектов в разных сферах. На их реализацию потребуется более 750 млрд долларов.
Общую сумму в 750 млрд долларов планируют финансировать следующим образом:
- 250-300 млрд долларов благодаря партнерским грантам на оборону, критическое финансирование чрезвычайного положения, восстановление жилья и других объектов, развитие инфраструктуры как части ЕС
- 200-300 млрд долларов кредитными средствами от партнеров, из которых профинансируют модернизацию инфраструктуры, энергетические проекты, поддержку финансовой системы и софинансирование частных инвестиций
- 250 млрд долларов благодаря частным инвестициям в инфраструктурные проекты, сектора с добавленной стоимостью и другие коммерчески выгодные инвестиции.
Также Украина в рамках Плана восстановления предлагает реализовать следующие программы:
- Укрепление обороны и безопасности - 50 млрд долларов
- Энергетическая независимость и зеленый курс - 130 млрд долларов
- Обеспечение конкурентного доступа к капиталу - 75 млрд долларов
- Обеспечение макрофинансовой стабильности - 60-80 млрд долларов
- Развитие секторов экономики с добавочной стоимостью - 50 млрд долларов
- Расширение и интеграция логистики с ЕС - 120-160 млрд долларов
- Восстановление и модернизация жилья и инфраструктуры регионов - 150-250 млрд долларов
Кроме того, на портале размещена карта разрушений в каждом регионе, а также есть возможность подавать свои идеи для восстановления Украины.
Война России против Украины
Советник главы ОП Михаил Подоляк ранее рассказал о том, что поставки оружия Украине от Запада затягиваются из-за дефицита вооружений на складах. После того как склады будут пополнены нужным для перехода ВСУ к контрнаступлению оружием, оно будет отправлено Киеву в течение одного, двух-трех месяцев.
Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг полагает, что есть опасность перехода войны России против Украины в затяжной конфликт. В такой ситуации Путин намерен блокировать стремление Киева в НАТО и ЕС, а также мешать послевоенному восстановлению украинского государства.
Как полагает военный эксперт Олег Жданов, президент РФ Владимир Путин будет искать ресурсы для усиления своих возможностей для войны с Украиной. Вероятно, он попытается оказать давление на Беларусь и другие страны ОДКБ, требуя от них либо военную технику, либо войска для захвата украинского государства.
Смотрите новости Донбасса онлайн
Читайте также:
- "Лучше бы о войне высказался": обиженная Собчак набросилась на Сабурова за шутку о лошади
- Если война затянется, то будут и танки, и самолеты от Запада - Кулеба
- Путина заставят вернуть Крым: появился неожиданный прогноз по окончанию войны