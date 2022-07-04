"Не видел с начала войны": Зеленский обратился к украинским политикам, которые оказались в Швейцарии

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский потролил украинских политиков, выехавших на конференцию в Швейцарию.

Во время выступления на конференции в швейцарском городе Лугано президент отметил, что через экран на конференции он увидел "многих людей, которых хотел бы пригласить домой".

"Я приглашаю вас всех в наше прекрасное государство. Лучшее в мире. В Украину. Чтобы работать вместе с нами. В начале выступления господин президент (Швейцарии - ред.) сказал, что он здесь видит большую делегацию. Довольно большую. И я бы хотел пригласить некоторых людей, которых я увидел с экрана", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что "не видел их всех эти месяцы войны".

"Я бы их тоже хотел пригласить домой, в Украину. Потому что у нас восстановление нашего государства. Я просто хотел им напомнить. Мне кажется, что это так важно. Я так тонко ем напомнил", - сказал Зеленский.

Война России против Украины

Советник главы ОП Михаил Подоляк ранее рассказал о том, что поставки оружия Украине от Запада затягиваются из-за дефицита вооружений на складах. После того как склады будут пополнены нужным для перехода ВСУ к контрнаступлению оружием, оно будет отправлено Киеву в течение одного, двух-трех месяцев.

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг полагает, что есть опасность перехода войны России против Украины в затяжной конфликт. В такой ситуации Путин намерен блокировать стремление Киева в НАТО и ЕС, а также мешать послевоенному восстановлению украинского государства.

Как полагает военный эксперт Олег Жданов, президент РФ Владимир Путин будет искать ресурсы для усиления своих возможностей для войны с Украиной. Вероятно, он попытается оказать давление на Беларусь и другие страны ОДКБ, требуя от них либо военную технику, либо войска для захвата украинского государства.

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