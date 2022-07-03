ВСУ ведут бои с войсками РФ за Лисичанск, есть риск захвата врагом Луганщины – Зеленский

Делается все возможное для того, чтобы ускорить поставки оружия для сил обороны Украины на Лисичанском направлении, сказал Владимир Зеленский.
Вооруженные силы Украины продолжают вести бои за Лисичанск. Ситуация остается сложной, боестолкновения жесткие, и у украинских войск нет в них преимущества. Однако сейчас невозможно сказать, что город захватили российские войска. Идет работа над ускорением поставок оружия и усилением давления на врага на Лисичанском направлении. Риски оккупации Россией всей Луганской области присутствуют, но ситуация может быстро меняться. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Как сообщает Суспільне, в ходе брифинга глава государства рассказал о том, что бои за Лисичанск продолжаются. У войск Украины там преимущества нет. Однако сейчас нельзя сказать о захвате Лисичанска Россией.
"Сказать окончательно, что Лисичанск под контролем РФ мы не можем", - сказал Зеленский.
По его словам, прилагаются максимальные усилия, чтобы ускорить поставки оружия и нарастить давление на российские войска на Лисичанском направлении.
Также глава государства добавил, что оккупанты могут захватить всю Луганскую область, но ситуация с переходом населенных пунктов от одной стороны к другой свидетельствует о том, что ситуация может быстро меняться.
"Такие риски есть, что Луганская область будет вся оккупирована, они понятны. Но вы должны понимать, что ежедневно может меняться ситуация", - подчеркнул Владимир Зеленский.