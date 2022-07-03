ВСУ ведут бои с войсками РФ за Лисичанск, есть риск захвата врагом Луганщины – Зеленский

Владимир Зеленский / Коллаж Офис президента, УНИАН

Вооруженные силы Украины продолжают вести бои за Лисичанск. Ситуация остается сложной, боестолкновения жесткие, и у украинских войск нет в них преимущества. Однако сейчас невозможно сказать, что город захватили российские войска. Идет работа над ускорением поставок оружия и усилением давления на врага на Лисичанском направлении. Риски оккупации Россией всей Луганской области присутствуют, но ситуация может быстро меняться. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает Суспільне, в ходе брифинга глава государства рассказал о том, что бои за Лисичанск продолжаются. У войск Украины там преимущества нет. Однако сейчас нельзя сказать о захвате Лисичанска Россией.

"Сказать окончательно, что Лисичанск под контролем РФ мы не можем", - сказал Зеленский.

По его словам, прилагаются максимальные усилия, чтобы ускорить поставки оружия и нарастить давление на российские войска на Лисичанском направлении.

Также глава государства добавил, что оккупанты могут захватить всю Луганскую область, но ситуация с переходом населенных пунктов от одной стороны к другой свидетельствует о том, что ситуация может быстро меняться.

"Такие риски есть, что Луганская область будет вся оккупирована, они понятны. Но вы должны понимать, что ежедневно может меняться ситуация", - подчеркнул Владимир Зеленский.