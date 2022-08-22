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"На восстановление уйдет 10-20 лет": эксперт описал 2 сценария жизни в Украине – в случае победы и поражения

22 августа 2022, 10:22

Если Украине не удастся одержать победу, то жителям захваченных Россией территорий просто придется их покинуть.

Украинцы, Олег Соскин
Эксперт описал 2 сценария жизни в Украине – в случае победы и поражения/ УНИАН, Главред

Директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин рассказал, какой может быть жизнь в Украине для простых граждан при двух вариантах развития событий – если наше государство проиграет в войне и если оно одержит победу над страной-агрессором Россией.

После победы Украины в войне в нашем государстве всё кардинально изменится. Об этом политолог рассказал в интервью Главреду.

"Если Украина потерпит поражение, никто ничего не отстроит. Всё будет так, как заявил Пасечник в "ЛНР", а он сказал, что Попасную никто восстанавливать не будет. Мариуполь не будут. И Северодонецк и Лисичанск. Это уже всё, это кладбища. Поэтому, если будет поражение, нужно просто уезжать с этой территории", – говорит эксперт.

А победа Украины в войне будет стимулировать изменения в различных сферах жизни.

"Уже четко показано, что нужно переходить на пятый-шестой технологический уклад, отказываться от советской системы расхода энергии, переходить на электромобили, не строить многоэтажных домов. То есть нужно полностью изменить свою жизнедеятельность", – говорит Олег Соскин.

Восстановление нашего государства после победы в войне будет происходить медленно – на протяжении 10-20 лет. При этом эксперт отмечает, что лучше ехать в маленькие города и выстраивать свою жизнь там.

На вопрос, угрожает ли Украине высокая инфляция, безработица и еще больше беженцев в случае затягивания войны более чем на год, эксперт отметил, что в случае победы Украины ничего такого не будет.

Ранее Олег Соскин рассказал, что украинская гривна до конца этого года может подешеветь на 20%. Такое может произойти в случае плохих новостей с фронта.

Также эксперт ранее отмечал, что в России терпят Путина, что бы он ни творил. Люди там поверили в свою избранность, свой фарт и в то, что диктатор всегда поможет, всё решит. Владимира Путина поддерживает российское общество. Уже меньше, но поддерживает, считает эксперт.

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война в Украине вторжение России Олег Соскин
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