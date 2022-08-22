Должны быть готовы к любому сценарию: британским военным сказали готовиться воевать против РФ – СМИ

Британские военнослужащие "готовятся, чтобы противостоять любой агрессии" / Фото twitter.com/BritishArmy/media

В Великобритании солдат призвали готовиться к тому, что их могут отправить в Украину воевать против России. Война в Европе длится уже полгода, ее нельзя игнорировать, поэтому военнослужащие должны быть готовы к любому возможному сценарию.

Уорент-офицер Пол Карни призвал солдат проверить свою физическую подготовку и позаботиться о своих близких. Он отметил, что в случае их отправки в Украину связь с семьями может отсутствовать длительное время, пишет Mirror,

"Я прошу, чтобы вы сейчас обсудили с ними потенциальную отправку. Найдите номера сетей поддержки и соответствующих людей, которые могут им помочь, например, офицера отдела социального обеспечения и священника", – призвал Карни.

Такой поворот событий допускает и генерал Ричард Даннат, который ранее командовал армией. По его словам, военнослужащие должны быть готовы к любому сценарию.

"Это не значит, что армия собирается отправляться в Украину, но обязанностью любой армии в мирное время является подготовка к войне в каждом аспекте жизни. Тем не менее, учитывая войну в Европе, агрессивную Россию и обеспокоенные страны на границах России, вполне разумно, что британские солдаты реалистично смотрят на то, что может произойти", – рассказал генерал.

Как сообщал Главред, в плену оккупантов в так называемой "ДНР" умер британец Пол Ури. Захватчики сразу начали рассказывать, якобы причина его смерти - "хронические болезни".

Ури взяли в плен в конце апреля, умер он 10 июля. Британец не был военным, он был волонтером в одной из общественных организаций. Вместе с другим гражданином Великобритании – Диланом Хили – он пытался 25 апреля провести гуманитарную спасательную миссию. Мужчины пытались проехать через блокпосты на контролируемую российскими военными территорию, чтобы спасти и вывезти мирных жителей. Однако оккупанты их задержали и обвинили в том, что они - якобы "наемники".

Кроме того, в Украине погиб 52-летний гражданин США Стивен Д. Забельски. Воин был убит в бою возле Дорожнянки на Запорожье 15 мая. Как говорится в некрологе, у мужчины осталась жена, пятеро приемных детей, семь братьев и сестер.

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