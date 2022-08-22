ВСУ уничтожили две вражеские установки С-300 на юге: после ударов у оккупантов серьезные потери

Также украинские воины еще раз ударили по Каховскому мосту – "откорректировали его пропускную способность".
Украинские военные за прошедшие сутки, 21 августа, нанесли точные удары по российским захватчикам на юге – в результате было уничтожено 11 единиц техники врага. В частности, теперь у российского войска уменьшилось на две пусковые установки С-300.
Кроме этого, были уничтожены радиолокационная станция, самоходная гаубица и самоходная пушка, а 20 оккупантов получили билеты на "вечный концерт Кобзона". Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
В целом российские захватчики потеряли:
- 20 оккупантов,
- 1 корпусную самоходную пушку типа "Гиацинт-С",
- 1 самоходную гаубицу "Мста-С",
- 2 пусковых установки С-300,
- 1 радиолокационную станцию подсветки и наведения,
- 1 мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М",
- 2 буксируемых миномета 120-го калибра,
- 3 единицы бронированной техники.
Информация о том, каковы окончательные потери врага, доразведывается.
Украинская авиация за день дважды ударила по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки.
Кроме этого, защитники Украины снова нанесли удар по Каховскому мосту. Отмечается, что была "откорректирована его пропускная способность".
Ранее в Институте изучения войны отмечали, что наступление России на востоке Украины исчерпало свой ограниченный импульс, который оккупанты набрали в конце июля, и, вероятно, достиг своей кульминации. Захватчики демонстрируют постоянную неспособность превращать небольшие тактические успехи в так называемые оперативные.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина откажется от любых переговоров с Россией, если оккупанты устроят незаконный публичный "суд" над защитниками Мариуполя из полка "Азов".
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