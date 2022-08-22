Если ВСУ выйдут на границы 24 февраля, Путина в РФ отстранят от власти – эксперт

Преемник Путина будет искать компромиссы, после чего могут начаться переговоры по Крыму и Донбассу – эксперт / Коллаж УНИАН, посольство США в Украине

Вход Украины на позиции 24 февраля 2022 года является наиболее приемлемым для Запада сценарием. Вероятно, такой вариант развития событий обсуждался и был согласован с Киевом. Если так произойдет, будет капитуляция Владимира Путина с последующим его отстранением от власти. Новый президент России наверняка будет искать возможность построения компромиссов, и тогда появится вероятность переговоров по Крыму и Донбассу. Однако захваченный полуостров, вместе с Донецкой и Луганской областями, можно будет вернуть и военным путем, в случае военного поражения Москвы. Об этом заявил Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.

В интервью Главреду он рассказал о том, что наиболее оптимальным для Запада завершением войны может стать возвращение Украиной своих территорий на момент полномасштабного нападения России.

"Версия выхода Украины на позиции 24 февраля 2022 года – это наиболее приемлемый для Запада сценарий. Об этом, напомню, после заседания в рамках Рамштайна-3 говорил Борис Джонсон, на тот момент премьер-министр Великобритании. И то, что он об этом говорил и считал решение вопроса возможным до конца года, указывает на то, что подобный вариант обсуждался и был согласован", - отметил Бадрак.

По его словам, дальнейшее освобождение других захваченных украинских земель – Крыма и Донбасса – будет зависеть от ситуации на фронте. Возможно, заработают политические механизмы решения вопроса.

"Что касается Крыма и оккупированных ранее территорий Донбасса, здесь уже как карта ляжет, я уже об этом сказал. Если будет деградация и капитуляция российской армии, тогда это возможно. Если это будет просто движение, шаг за шагом, то, думаю, украинское военно-политическое руководство на такой вариант не пойдет. В таком случае дальше будут включаться какие-то политические механизмы и решения", - сказал Бадрак.

Как полагает эксперт, выход на границы 24 февраля станет для Украины хорошим результатом. После этого Путин фактически проиграет и может быть отстранен от власти в России.

"По большому счету, это тоже хороший и серьезный результат. Потому что выход на границы 24 февраля – это фактически капитуляция Путина. Там, внутри России. При подобном развитии событий Путина либо быстро уничтожат, либо отстранят от власти", - предполагает Бадрак.

Также он считает, что уже новый руководитель российского государства будет искать компромиссные варианты. И тогда могут быть переговоры, в том числе, и по Крыму с Донбассом.

"Что касается преемника, интересно посмотреть, кто им станет и какую политику он будет проводить. Я не думаю, что преемником мог бы стать, условно говоря, 72-летний Николай Патрушев (секретарь Совета безопасности РФ, – ред.). Даже российские "ястребы" будут думать о том, как вывести Россию из полной деградации. Возможно, с этой целью они найдут какой-то более приемлемый вариант. И тогда будут возможны, в том числе, переговоры по Крыму и Донбассу", - допускает эксперт.

Кроме того, он добавил, что сценарий выхода Украины на границы 24 февраля, вполне вероятно, согласован и с Киевом. Такой приемлемый вариант мог бы стать началом новых процессов.

Смотрите интервью военного эксперта Валентина Бадрака Главреду

"Это наиболее реалистичный вариант. Если Борис Джонсон сказал это неслучайно, что такой вариант и вправду существует, то, думаю, такой сценарий на переговорах между украинскими и западными лидерами оговаривался в качестве наиболее приемлемого варианта. На мой взгляд, это было бы уже новой точкой отсчета", - подчеркнул Валентин Бадрак.

Ранее военный эксперт Бадрак заявил, что если силам обороны Украины удастся освободить Херсон, Киев нанесет очень серьезный психологический удар по России. Успех операции по деоккупации города во многом решил бы исход этой войны.

Также Бадрак считает, что НАТО вряд ли пойдет на прямую войну с Россией и вступит в конфликт на стороне Украины. По его словам, подобный сценарий может произойти только в том случае, если Путин продавит Лукашенко напасть на страну Альянса, чтобы превратить войну в международную военную конфронтацию.

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