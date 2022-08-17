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НАТО может вступить в войну с РФ, если Путин заставит Лукашенко напасть на страну Альянса – эксперт

17 августа 2022, 19:17

Для Путина важно, чтобы Беларусь полноценно вступила в войну России с Украиной, превратив ее в международный конфликт, считает Валентин Бадрак.

Путин Лукашенко НАТО
Путин заинтересован в агрессии Беларуси против Польши или Литвы - эксперт / Коллаж Reuters

Североатлантический альянс вряд ли напрямую вступит в войну России с Украиной. Блок безопасности Запада всячески отстраняется от такого шага. Сценарий возможен только в том случае, если глава Кремля Владимир Путин заставит самопровозглашенного лидера Беларуси напасть на одну из стран НАТО. Путину важно перевести войну в международной конфликт, чтобы сесть за стол с Западом и выйти из нее на определенных условиях. Об этом заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.

В интервью Главреду он рассказал о том, что прямое участие НАТО в войне Москвы против Киева рассматривается как маловероятный сценарий. Однако такой вариант событий может произойти, если Путин все-таки додавит Лукашенко, и тот напрямую вступит в войну.

"Думаю, что нет. НАТО всячески отстраняется от такой войны. Такое может произойти только в одном случае. Есть один из сценариев, который мне представлялся реалистичным, как последний аргумент Путина – когда он таки заставит Лукашенко подключиться к войне. Неслучайно ранее отмечалось, что 13 тысяч белорусов готовы вступить в войну. Но для Путина важно не это – ему важно, чтобы Беларусь как государство вступила в войну, чтобы перевести все это в международный военный конфликт", - отметил Бадрак.

По его словам, Путин заинтересован в агрессии Беларуси против, например, Польши или Литвы. Чтобы война превратилась в международный конфликт. И тогда глава Кремля хотел бы сесть за стол переговоров с НАТО и говорить о выходе из войны на определенных для себя условиях, чтобы к нему не прикрепили статус международного преступника.

"Особый интерес Путина состоит в том, чтобы Беларусь проявила агрессию в отношении какого-то государства НАТО, например, Литвы или Польши. Тогда Путин предложил бы НАТО сесть за стол переговоров. Его расчет состоял бы в том, чтобы на определенных условиях вообще выйти из войны и ее прекратить. Тогда он был бы легитимизирован и к нему не был бы прикреплен статус международного преступника", - подчеркнул Валентин Бадрак.

Ранее военный эксперт Бадрак сказал, что Крымский мост не должен быть первоочередной и обязательной военной целью для ВСУ. По его мнению, на данный момент более важными целями для украинских войск являются аэродромы, боевые самолеты, скопления техники, базы и арсеналы врага.

Напомним, бывший глава МИД Владимир Огрызко заявил, что Украине, в первую очередь, нужно стремиться к интеграции в НАТО. По мнению дипломата, только так государство сможет получить гарантии безопасности и вооружение для отражения вражеской атаки.

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