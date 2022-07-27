Союз с Британией и Польшей может оказаться бессмысленным: Украине нужно стремиться в НАТО - дипломат

Украине нужно стремиться в НАТО / Коллаж Главред, Reuters

Украине не будет смысла соглашаться на союз с Британией и Польшей, если он не будет содержать статью об аспекте безопасности, аналогичную ст. 5 Устава НАТО. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Если этот союз не будет предоставлять нам реальные гарантии, в нем большого смысла не будет. Разве что этот союз позволит нам получить новейшие вооружения, технику и технологии. Но защитить нас от врага, то есть РФ, он не сможет", - сказал Владимир Огрызко.

Дипломат убежден, что Украине необходимо направить силы на то, чтобы вступить в НАТО.

"Мы почувствовали на себе, что разговоры о том, что вам когда-то что-то потом предоставят, являются вопросом месяцев. На собственном опыте мы убедились, что надо в первый же день быть готовыми дать врагу по зубам. Только так ситуация будет действительно для Украины безопасной", - добавил Огрызко.

Дипломат акцентирует внимание на том, что Украине необходимы такие гарантии ненападения, при которых у врага не появится и мысли о возможном вторжении.

Огрызко считает, что лучше быть "под зонтиком" НАТО и иметь вооружение, которое сможет дать мощный отпор врагу.

Напомним, ранее Владимир Огрызко заявил, что в России смена власти усложняется особенностями менталитета народа и отношением к политической власти. По его мнению, россияне молчат из-за страха – их давно запугали тюремным заключением даже за малейшее сопротивление.

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Также Огрызко сделал прогноз, согласно которому, когда в РФ ситуация станет критической, найдутся люди, которые отстранят Владимира Путина от власти. Как полагает дипломат, такая ситуация станет важным условием для победы Украины в войне.

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