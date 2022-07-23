"Тирана ликвидировали": Огрызко спрогнозировал, когда Путина отстранят от власти

Дипломат о смерти или уходе от власти Путина / Коллаж - Главред и DW

Когда в России ситуация станет катастрофической, найдутся люди, которые ликвидируют или арестуют Владимира Путина и "принесут его в подарок коллективному Западу". Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, смерть Путина или его уход от власти - важное условие для победы Украины в войне.

"Это – важное условие, потому что Путин олицетворяет нынешнюю внешнюю политику Российской Федерации. Когда ситуация в России начнет становиться действительно катастрофической, найдутся люди в самой РФ, которые его принесут, как подарок, коллективному Западу, потому что таким образом они смогут сказать: "Путина ликвидировали (или арестовали). А именно он был главным тираном, именно он держал в напряжении, шантажировал, не давал нам возможности нормально работать, именно он виноват во всех проблемах. Поэтому, пожалуйста, давайте мы его осудим, вот он вам на блюдечке с голубой каемочкой, делайте с ним то, что нужно. А мы, "великие либералы и демократы", теперь снова будем с вами дружить и примем ваши требования, потому что хотим, чтобы наши детки и наши любовницы продолжали весело проводить время в паржах, ниццах, флоридах". - отметил дипломат.

Владимир Огрызко считает, что такой сценарий развития событий вполне возможен - он предоставит возможность начать диалог с новой властью России.

"Потому что сегодня ни один западный лидер не хочет даже близко садиться возле Путина, не говоря о том, чтобы вести с ним какие-то переговоры", - резюмировал эксперт.

Покушения на Владимира Путина

Как сообщал Главред ранее, Путин пережил пять попыток покушения. Теперь он окружил себя элитной командой снайперов, боясь за свою жизнь. Первую попытку пытались осуществить во время визита Путина в Азербайджан, вторую - хотели подорвать машину, третью - в Британии должен был выстрелить снайпер.

Четвертую попытку должен был совершить чеченец, а пятая попытка оказалась неудачной. Последнюю попытку якобы совершили уже после полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, в России уже начался процесс раскола. Буряты вышли на митинг и заявили о своем желании выйти "из-под крыла Путина" и получить независимость, как отдельное государство.

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