Наступление РФ на востоке достигло кульминации, оккупанты не смогут захватить больше территорий – ISW

Российские наступательные операции на востоке Украины исчерпали ограниченный импульс / УНИАН

Наступление России на востоке Украины исчерпало свой ограниченный импульс, который оккупанты набрали в конце июля, и, вероятно, достигло своей кульминации. Захватчики демонстрируют постоянную неспособность превращать небольшие тактические успехи в так называемые оперативные.

В результате это может помешать стране-агрессору добиться значительного территориального продвижения в ближайшие месяцы. Такое мнение озвучили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что неспособность российских войск извлечь выгоду из своих предыдущих "успехов" в районе городов Бахмут и Авдеевка Донецкой области является примером более фундаментальной военной проблемы врага. В частности, его неспособности превратить тактические успехи на фронте в оперативные.

"Российским силам постоянно не удавалось воспользоваться тактическими прорывами, чтобы маневрировать в тыловые районы Украины или вывести из строя значительные части украинских оборонительных рубежей. Поэтому они постоянно дают украинцам время, чтобы тактически выйти из боя и восстановить оборонительные позиции, против которых захватчики должны затем начать новые преднамеренные атаки", – подчеркнули в ISW.

По словам военных экспертов, это явление помогает объяснить чрезвычайно медленные темпы продвижения войск РФ на восток и убедительно свидетельствует о том, что оккупанты не смогут захватить больше территории в ближайшие месяцы, если только ситуация не будет развиваться непредвиденным образом.

Скорее всего, армия России так и не сможет выделить достаточно ресурсов для какой-либо одной наступательной операции, чтобы восстановить импульс, необходимый для значительного территориального продвижения, которое бы "привело ее к оперативным успехам на фронте".

Бои за Донбасс / Фото understandingwar.org

Смотрите онлайн новости Донбасса:

Как сообщал Главред, 21 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты на Донбассе продолжают массовые обстрелы украинских позиций и гражданской инфраструктуры из танков и артиллерии, а также наносят авиаудары. На направлении Лозовский – Пески подразделения противника имеют частичный успех.

Тем временем в Нижегородской области России не удалось сформировать новый танковый батальон. Не смогли набрать необходимое число контрактников, чтобы отправить их воевать. Контракт из 160 человек подписали только около 30.

Читайте также: