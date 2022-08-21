В России не смогли сформировать танковый батальон, желающих ехать на войну мало – ГУР

России создает в регионах новую мобилизационную систему, чтобы пополнить войска - ГУР / Reuters, sprotyv.info

В Нижегородской области России не удалось сформировать новый танковый батальон. Не смогли набрать необходимое число контрактников, чтобы отправить их воевать. Контракт из 160 человек подписали только около 30. Власти попытались "мотивировать" семьи, у которых дети учатся в 10-11 классах, ежемесячными выплатами в размере 10 тысяч рублей, но ситуация не изменилась. Российские власти создали мобилизационную систему по так называемому территориальному принципу и пытаются вербовать самые бедные слои населения. Об этом заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщает пресс-служба ГУР, российские власти не смогли сформировать новый танковый батальон в Нижегородской области. Контракт с ВС РФ подписали только около 30 человек. Они попытались "мотивировать" людей, у которых в семьях есть ученики 10-11 классов, ежемесячной выплатой в 10 тысяч рублей уже с 1 сентября. Но ситуацию это не изменило.

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Также указывается, что в России решили создать мобилизационную систему по территориальному принципу. В каждом регионе должны быть подразделения, которые собирались финансировать за счет местных денег.

"В общем, в РФ создали новую мобилизационную систему. Она предусматривает проведение мобилизационных мероприятий по территориальному принципу. Когда в каждой региональной единице формируются подразделения, которые финансируются за счет местного бюджета", - добавили в разведке.

Подчеркивается, что российские войска собираются вербовать, в первую очередь, бедные слои населения, поскольку именно среди них, согласно данным социологических исследований, больше всего людей, которые могли бы выйти на протесты в связи с ухудшением социально-экономической ситуации в стране.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление, согласно которому Украина не намерена идти на территориальные уступки России. По словам чиновника, такой шаг может лишь перенести войну на будущее. Киев планирует вернуть свои территории в рамках международно признанных границ.

Данилов также отметил, что на повестке дня Украины – проведение в захваченном Крыму демилитаризации с последующим освобождением полуострова от российской оккупации. Как сказал чиновник, коллаборанты в автономной республике могут смягчить для себя приговор, если предоставят СБУ ценную информацию о российских войсках.

Президент Владимир Зеленский повторил, что Украина может пойти на переговоры с РФ только в том случае, если Москва пойдет на уступки Киеву. Россия должна вывести свои войска с оккупированных украинских территорий.

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