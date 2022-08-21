Идут мощные бои: где на Донбассе оккупанты имеют успехи

Донецкая область / vysotskiy.ap, npr.org

На Донбассе российские оккупанты продолжают массовые обстрелы украинских позиций и гражданской инфраструктуры из танков и артиллерии, а также наносят авиаудары, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Славянское направление

Зафиксированы артиллерийские обстрелы у Краснополья, Красного и Долины. Враг производит пополнение запасов боеприпасов.

Захватчики провели разведку боем в направлении Петрополье – Дмитровка, Пасека – Богородичное. Однако успеха не имели, поэтому отошли.

Россияне пытались вести штурмовые и наступательные действия в направлениях Бражковка — Новая Дмитровка, Довгенькое — Долина, Сулиговка — Дибривне и Петрополье — Карнауховка. Однако понесли потери и отступили.

Краматорское направление

Оккупанты продолжили обстрелы недалеко от Николаевки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки.

Бахмутское направление

Россияне использовали разнокалиберную артиллерию вблизи Бахмута, Яковлевки, Веселой Долины и Кодемы и авиацию у Зайцево, Бахмута и Соледара.

Враг вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское, Семигорье – Зайцево, Новоселовка – Нью-Йорк. Однако получил жесткий отпор и отступил.

Авдеевское направление

Враг использовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населённых пунктов Авдеевка, Марьинка и Пески.

Захватчики нанесли авиаудары недалеко от Марьинки, Водяного и Красногоровки. Россияне неудачно провели разведку боем в направлении Спартак – Опросное, поэтому отошли.

Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Веселое – Пески, Александровка – Марьинка. С потерями отступил.

На направлении Лозовский – Пески подразделения противника имеют частичный успех.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление, согласно которому Украина не намерена идти на территориальные уступки России. По словам чиновника, такой шаг может лишь перенести войну на будущее. Киев планирует вернуть свои территории в рамках международно признанных границ.

Данилов также отметил, что на повестке дня Украины – проведение в захваченном Крыму демилитаризации с последующим освобождением полуострова от российской оккупации. Как сказал чиновник, коллаборанты в автономной республике могут смягчить для себя приговор, если предоставят СБУ ценную информацию о российских войсках.

Президент Владимир Зеленский повторил, что Украина может пойти на переговоры с РФ только в том случае, если Москва пойдет на уступки Киеву. Россия должна вывести свои войска с оккупированных украинских территорий.

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