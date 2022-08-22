Если РФ устроит судилище над пленными в Мариуполе, разговоров больше не будет - Зеленский

Украина не будет терпеть издевательств над своими людьми, сказал Зеленский / Скриншот Офис президента

Украина откажется от любых переговоров с Россией, если оккупанты устроят незаконный публичный "суд" над защитниками Мариуполя из полка "Азов". Об этом в обращении к народу в ночь на 22 августа заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, оккупанты жестоко и цинично бьют по ощущениям украинцев, "по ранам в душах" так же, как и по городам. И это не только пропаганда и ложь, но и издевательства над людьми, "над всеми, кому больше всех больно, больше всех сложно".

"И сейчас в средствах массовой информации достаточно сообщений о том, что в Мариуполе готовят декорации для абсолютно отвратительного и абсурдного судилища над украинскими защитниками, над нашими воинами, которые в плену у оккупантов. Что бы там ни думали себе оккупанты, что бы ни планировали, реакция нашего государства будет абсолютно понятна. Если это мерзкое судилище произойдет, если наших людей в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, заведут в эти декорации, будет издевательство... Это будет той линией, за которой любые переговоры невозможны. Россия сама себя отрежет от переговоров. Не будет больше разговоров. Наше государство все сказало", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что все страны-партнеры Украины информированы о том, что может готовить Россия. Они, как заверил президент, понимают, что делают враги и чем это грозит, а также то, что Украина этого не будет терпеть.

"Не будет терпеть издевательства над людьми, о которых можно сказать только одно: они - герои своей Родины, и они защищали свободу своего народа от захватчиков. Даже во время войны должны быть правила. Силы мира точно хватит, чтобы поставить под власть этих правил любое государство, любого террориста", – уверен Зеленский.

"Ну, а все мы – все украинцы – должны помнить одно: что бы там ни было, наша цель – это победа", – резюмировал глава государства.

Как сообщал Главред, рооссийские оккупанты цинично планируют провести "трибунал" над украинскими пленными защитниками. Этот "суд" они хотят устроить в Мариуполе прямо на сцене филармонии". Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его данным, произойти это может в День независимости Украины, 24 августа. Но это еще не точная дата, они рассматривают и другие.

Переговоры Зеленского и Путина

По данным турецкого офиса CNN Turk, Путин намекнул на готовность к личным переговорам с Зеленским. Об этом он якобы сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи в Сочи 5 августа.

Как сообщает агентство Bloomberg, Путин намерен лично посетить саммит "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии, на который уже был приглашен украинский лидер. Там якобы может состояться встреча Путина и Зеленского.Саммит G20 пройдет 15-16 ноября 2022 на индонезийском острове Бали.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Зеленский дистанционно участвует в саммитах, однако нельзя исключать его личное прибытие на осенний саммит G20, который состоится в Индонезии. Зеленский может отправиться туда, если на саммит лично прибудет российский диктатор Владимир Путин.

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москва действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

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