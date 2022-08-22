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"Государство уже банкрот": гривна может подешеветь на 20% - тревожный прогноз эксперта

22 августа 2022, 03:15

Курс гривны напрямую зависит от того, будет Украина побеждать на фронте или проигрывать.

Гривна девальвация
До конца года гривна может подешеветь на 20% / Iamir.info

Украинская гривна до конца этого года может подешеветь на 20%. Такое может случиться в случае плохих новостей из фронта. Такое мнение директор Института трансформации общества, политолог, экономист Олег Соскин высказал во время чата на Главреде.

По мнению эксперта, возможная потеря Краматорская и Славянска приведет к девальвации национальной валюты. Плохо сказаться на гривне может дефолт НАК "Нафтогаза".

"Это очень плохо, такого нельзя было допускать", — говорит Олег Соскин.

Также Украине необходимо снять риски в направлении Херсона, Изюма и Николаева.

"А вот прорыв ВСУ на Изюм будет значить стабильность гривны. Решение не поднимать налоги - это стабильность гривны. Разрешить ходить всем деньгам (доллару, евро, швейцарскому франку, фунту) - это стабильность ... Если освободят правый берег до октября, то, конечно, гривна успокоится", — отметил эксперт.

Он убежден, что ни в коем случае нельзя "идти по пути развития народного капитализма".

"Государство уже банкрот и ничем помочь людям не может. Потому нужно позволить людям спастись самим, и тогда они спасут государство", — сказал Соскин.

Эксперт считает, что предоставленные Украине 8 млрд евро смогут успокоить ситуацию.

Как сообщал Главред, курс доллара в Украине может подняться до 43 гривен. Такой прогноз закладывается в расчетах Нацбанка и правительства Украины на конец 2022. Улучшения после нового года не ожидается, в 2023 году доллар ожидается дороже 45 грн, а к концу следующего года вырастет до 46,2 грн за USD.

Напомним, экономический эксперт Даниил Монин считает, что в августе не ожидается укрепления гривны, наоборот, доллар может взлететь вверх. Но экономический эксперт считает, что в августе курс удастся удержать на уровне 40 грн/доллар.

Тем временем Национальный банк Украины призывает украинцев не покупать доллары и использовать другие способы для сохранения собственных сбережений ‒ банковский депозит или покупка государственных облигаций.

Другие новости:

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