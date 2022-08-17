Доллар пробьет потолок: когда ждать резкого взлета на валютном рынке

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В Украине курс доллара может подняться до 43 гривен. Такой прогноз закладывается в расчетах Нацбанка и правительства Украины на конец 2022.

Улучшения после нового года не ожидается, в 2023 году доллар ожидается дороже 45 грн, а к концу следующего года вырастет до 46,2 грн за USD, сообщает Obozrevatel.

Уточняется, что подорожавший доллар потянет з собой и цены, только до конца 2022 года ожидается подорожание на треть. В 2023 остановки роста цен не ожидается.

Отметим, что ранее некоторые банки подняли курс до 40 и даже до 42 гривен за единицу.

Вместе с тем на "черном" рынке доллар в покупке вырос на 1,32 грн, а в продаже — на 1,23 грн. Евро в покупке подорожало на 1,03 грн, а в продаже — на 70 копеек.

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