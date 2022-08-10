Доллар по 40 грн и увеличение спроса на валюту: эксперт дал неутешительный прогноз на август

В августе доллар будет по 40 грн / коллаж фото УНИАН, pixabay

В августе не ожидается укрепления гривны, наоборот, доллар может взлететь вверх. Но экономический эксперт считает, что в августе курс удастся удержать на уровне 40 грн/доллар. Об этом заявил экономический эксперт Даниил Монин, сообщает Telegraf.

Он добавил, что хоть НБУ и подал тревожный сигнал, но признаки кризиса на валютном рынке не наблюдаются.

"Хотя в июле зашли всего 1,5 миллиардов долларов финансовой помощи, международные резервы снизились всего на 400 миллионов долларов. Хотя населению и дали покупать безналичный доллар по курсу банков, что подняло спрос со стороны населения, я все-таки считаю, что в августе удастся удержать курс доллара в 40 гривен", – сказал Монин.

Напомним, 29 июля Нацбанк значительно ужесточил свои требования к пунктам обмена валют - с этого дня все операции должны фиксироваться на видео, а информацию о курсах запрещено выставлять на табло.

Ранее заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман рассказал, что гривна должна усилиться в ближайшие несколько недель.

"Нацбанк не дает прогнозов относительно курса гривны. Это было до войны и тем более сейчас. Я могу только опираться на мнение очень многих экспертов, даже не работающих в НБУ", - пояснил он.

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