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Запуск накопительной пенсии зависит от конца войны: в Минсоцполитики назвали возможные сроки

4 августа 2022, 12:42

Накопительная пенсия будет введена в Украине в 2024 году, говорят в Минсоцполитики. При условии, конечно, что окончание войны Украины против РФ будет в 2023-м.

Пенсия, трудовая
В Минсоцполитики назвали возможные сроки запуска накопительной системы пенсий/ УНИАН / ua.depositphotos.com

Если в следующем году война между Россией и Украиной закончится, то уже с 2024 года чиновники будут запускать накопительную пенсионную систему. Об этом рассказала министр социальной политики Оксаны Жолнович в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Если даст Бог и в следующем году ее (войну, - Главред) закончим, то мы уже с 2024 года можем начинать запускать накопительную систему. Это будет вроде пилотного проекта, который не сильно рискованный, который не повлечет для человека потерю больших средств, и где первым оператором будет Государственный накопительный банк, и мы сможем в большей степени прогарантировать их сбережения", - сказала она.

Как говорит Жолнович, так, как сейчас накопительная система прописана, то она не сможет создать для человека большого накопления. Но даст возможность ему понемногу запускать все процессы зарабатывания средств.

"Но я тоже не буду в очень радужном свете все описывать, потому что не весь объем необходимых задач зависит от Министерства социальной политики. Подать законопроект с процентом вычета ‒ самое простое, что может быть. И тот закон, который сейчас подан с уменьшениями НДФЛ, Я считаю, является грамотным вариантом начала. Второе очень важная задача ‒ сохранить деньги, чтобы они имели возможность быть выплаченными, когда человек достигнет пенсионного возраста, приумножить их, по крайней мере, на уровень инфляции", ‒ подытожила Жолнович.

Напомним, ранее представители ПФУ рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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Автор: Егор Бунин
пенсия Минсоцполитика война России и Украины
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