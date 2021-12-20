Старт накопительной пенсионной системы: когда примут законопроекты, рассказали в Раде

Законопроекты для запуска накопительной пенсионной системы ВР планирует принять в 2022 году / УНИАН

Пакет законопроектов, который позволит запустить в Украине накопительную пенсионную систему Верховная Рада планирует принять в 2022 году.

В упомянутом пакете – 5-6 законопроектов. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет "Интерфакс-Украина".

"...Сейчас команда должна пережить подобное – большой бой за пенсионную реформу, за накопительную пенсию. О ней говорят уже 20 лет, но ни одного закона не приняли. Мы планируем ее запустить", – отметил народный депутат.

Нардепы ранее уже внесли в Верховную Раду доработанную версию законопроекта №2683. Согласно документу, планируется ввести обязательный накопительный уровень пенсионной системы. Он предусматривает, что с 2023 года граждане будут платить обязательные накопительные взносы.

"Людям откроют персональные счета, к которым они получат доступ. На эти счета упадут какие-то деньги от государства. И тут встанет вопрос, как эти деньги защищать от инфляции", – отметил Арахамия.

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По его словам, сначала людям предоставят возможность компенсировать инфляцию, например, через облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"А впоследствии граждане поймут, что деньги, которыми они оперируют, можно вкладывать в какие-то другие проекты. И это будет уже сознательный выбор", – сказал нардеп.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года уйти на пенсию 60-летним станет сложнее. Снова будут изменены требования к страховому стажу для выхода на пенсию.

Также ранее Главред рассказывал, что в Украине у пожилых женщин могут возникнуть проблема с пенсиями. Это касается тех, кому нужно подтвердить девичью фамилию.

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