Доллар можно купить по 36,6: в НБУ рассказали, как выгодно приобрести валюту

Курс валют, доллар / скриншот

В некоторых украинских банках сейчас можно покупать безналичный доллар по курсу, зафиксированному Нацбанком - 36,6 гривны.

При такой операции действует ограничение в 50 тысяч гривен, рассказал в комментарии "ТСН" замглавы Совета НБУ Василий Фурман.

"Пока мы имеем фиксированный курс для безналичных операций на уровне 36,6 грн, а наличный рынок - намного меньше. То есть, если сравнивать в абсолютных цифрах, то на безналичном рынке днем покупается/продается более $300 миллионов, на наличном - примерно $50 миллионов. По моему мнению, курс на безналичном рынке должен быть базовым", - отметил он.

Также он пояснил, что сейчас нет макроэкономических оснований для ослабления гривны, регулятор полностью контролирует ситуацию.

"На сегодняшний день в банках уже есть наличный доллар. Вы однозначно уже можете его купить. Там курс рыночный. То есть он отличается от безналичного курса, который зафиксирован 36,6 грн. Также можно купить и безналичный доллар в пределах до 50 тысяч гривен через некоторые банки. Но не все банки проводят эти операции, потому что это зависит от стратегии того или иного банка", - рассказал Фурман.

Напомним, ранее заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман рассказал, что гривна должна усилиться в ближайшие несколько недель.

"Нацбанк не дает прогнозов по курсу гривны. Это было до войны и тем более сейчас. Я могу только опираться на мнение очень многих экспертов, даже не работающих в НБУ", - пояснил он.

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