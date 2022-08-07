Доллар можно купить по 36,6: в НБУ рассказали, как выгодно приобрести валюту

При такой операции действует ограничение в 50 тысяч гривен.
В некоторых украинских банках сейчас можно покупать безналичный доллар по курсу, зафиксированному Нацбанком - 36,6 гривны.
При такой операции действует ограничение в 50 тысяч гривен, рассказал в комментарии "ТСН" замглавы Совета НБУ Василий Фурман.
"Пока мы имеем фиксированный курс для безналичных операций на уровне 36,6 грн, а наличный рынок - намного меньше. То есть, если сравнивать в абсолютных цифрах, то на безналичном рынке днем покупается/продается более $300 миллионов, на наличном - примерно $50 миллионов. По моему мнению, курс на безналичном рынке должен быть базовым", - отметил он.
Также он пояснил, что сейчас нет макроэкономических оснований для ослабления гривны, регулятор полностью контролирует ситуацию.
"На сегодняшний день в банках уже есть наличный доллар. Вы однозначно уже можете его купить. Там курс рыночный. То есть он отличается от безналичного курса, который зафиксирован 36,6 грн. Также можно купить и безналичный доллар в пределах до 50 тысяч гривен через некоторые банки. Но не все банки проводят эти операции, потому что это зависит от стратегии того или иного банка", - рассказал Фурман.
Напомним, ранее заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман рассказал, что гривна должна усилиться в ближайшие несколько недель.
"Нацбанк не дает прогнозов по курсу гривны. Это было до войны и тем более сейчас. Я могу только опираться на мнение очень многих экспертов, даже не работающих в НБУ", - пояснил он.
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