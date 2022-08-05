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Цены на АЗС рухнули: стала известная новая стоимость автогаза, бензина и дизеля

5 августа 2022, 15:34

В Украине изменились цены на автозаправочных станциях.

бензин, АЗС, автозаправка
/ WOG

В Украине средняя цена на автогаз за неделю в сетях АЗС снизилась на 0,97 грн/л – до 28,25 грн/л., свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95.

Как говорится в опубликованном сообщении, на станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 0,71 и 1,25 гривни, до 28,49 и 28,48 грн/л соответственно.

Сети "Нефтек" и "Авантаж 7" снизили цены на 2 гривни, до 27,99 и 25,95 грн/л.

Наибольшее падение цены зафиксировано в сети Prime (-4 гривны). Там продукт сейчас стоит 29 грн/л. В свою очередь, сеть SOCAR установила цену 28,11 грн/л (-2,38 гривни).

В пределах 20-96 копеек упали цены в сетях "Автотранс", Shell и "БРСМ-Нафта", до 28,78, 28,13 и 27,88 грн/л.

Кроме того, на 0,3-2,13 грн/л автогаз подешевел и в сетях KLO, Chipo, BVS и других.

Цены на бензин и дизель

За последнее время в Украине горючее А-95+ выросло в цене, а газ наоборот подешевел, сообщает портал auto.ria.

Средняя стоимость бензина А-95 в Украине остается на уровне 50,07 грн/л, как и вчера, однако на некоторых АЗС можно купить дешевле: Укр-Петроль – 48,5 грн/л, а на Авиасе и Укрнефти за 49 грн/л. Дороже всего продают А-95 на Автотрансе за 52,97 грн/л.

В свою очередь дизельное топливо присутствует на большинстве АЗС Украины, а его средняя цена составляет 54,42 грн/л (на 1 копейку дешевле 4 августа). Дешевле всего отпускает дизтопливо Укр-Петроль - 52,50 грн/л. Также относительно выгодно покупать на Авиасе, Укрнефти и Mango по 53 грн/л. В то же время на SOCAR предлагают покупать ГП за 56,99 – это самая большая цена за 5 августа.

Топливный кризис в Украине

Как известно, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

18 июня российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

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