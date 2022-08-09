Не нужно скупать доллар: в Нацбанке рассказали украинцам, как сберечь деньги

В Нацбанке рассказали украинцам, как сберечь деньги / УНИАН, pixabay

Национальный банк Украины призывает украинцев не покупать доллары и использовать другие способы для сохранения собственных сбережений ‒ банковский депозит или покупка государственных облигаций. Об этом в интервью порталу "Главком" сказала первая заместитель председателя правления национального финансового регулятора Екатерина Рожкова.

"То есть люди пытаются зафиксировать свои гривневые сбережения, уберечь их от обесценивания. Именно поэтому мы, во-первых, в июне повысили учетную ставку до 25%. Поднятие ставки – это сигнал для банков повысить ставки по депозитам, чтобы не происходило бегство от гривны", – сказала она.

По словам Рожковой, вместо покупки долларов деньги можно класть на гривневый депозит. Его ставка как минимум компенсирует часть инфляции. Еще один способ инвестиций – военные облигации.

"Понятно, что сегодня даже при инфляции 21,5% их доходность значительно ниже. Но мы уже видим, что Минфин постепенно повышает ставки и ожидаем, что этот процесс будет продолжаться. Таким образом, для граждан это дало бы возможность в значительной степени перекрыть инфляционные потери", – подытожила она.

Напомним, ранее, 21 июля, Национальный банк Украины увеличил официальный курс доллара США к гривне ровно на четверть ‒ до 36,5686 грн/долл.

Как говорит руководитель НБУ Кирилл Шевченко, курс доллара пока останется строго фиксированным.

29 июля Нацбанк значительно ужесточил свои требования к пунктам обмена валют - с этого дня все операции должны фиксироваться на видео, а информацию о курсах запрещено выставлять на табло.

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