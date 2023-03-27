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Путин по-прежнему уверен, что сможет одолеть Украину - аналитики ISW

27 марта 2023, 10:42
Президент России Владимир Путин все еще убежден, что он сможет одержать победу над Украиной, сообщают в американском Институте изучения войны (ISW).
Путин, ВСУ
Владимир Путин / коллаж фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему пребывает в убеждении, что может победить Украину. К такому выводу пришли аналитики американского "Института изучения войны".

"Продолжение российских наступательных операций вокруг Бахмута и Авдеевки, а также вдоль линии фронта в Луганской и западной части Донецкой областей является еще одним показателем того, что Путин остается преданным идее победы в затяжной войне", – говорится в их очередном отчете.

Аналитики говорят, что диктатор страны-агрессора РФ сосредоточен на достижении своих целей через затяжные бои. И Путин якобы убежден, что победит и сможет навязать силой свою волю Украине, особенно, мол, после того, как западные союзники перестанут поддерживать Киев.

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Кроме того, сообщают в ISW, что Путин не делает ничего такого, что свидетельствовало бы о его готовности идти на компромисс.

В ISW констатируют, что сейчас Киев и западные партнеры Украины стоят перед сложным выбором.

"Украинские войска могут продолжать воевать очень ограниченным способом, стремясь лишь удержать то, что они сейчас имеют, что будет поощрять Путина к дальнейшим усилиям, которые направлены на полную военную победу. Или же они могут начать последовательные контрнаступательные операции с двойной целью – либо убедить Путина принять компромисс, достигнутый путем переговоров, либо создать военные реалии, достаточно благоприятные для Украины. Для того, чтобы уже в ближайшем будущем Киев и его западные союзники смогли эффективно заморозить конфликт самостоятельно, независимо от решений Путина", — подытожили аналитики.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Силы обороны Украины не могут перейти в контрнаступление и начать освобождение оккупированных территорий, поскольку наша страна до сих пор нуждается в боеприпасах и истребителях.

В Министерстве обороны призвали публично не обсуждать военные планы украинской армии. Заместитель главы МО Анна Маляр отметила, что "тишина дает военным выиграть время и делать свою работу". По словам Маляр, стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три лица: верховный главнокомандующий – президент, министр обороны и главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

18 марта спикер Восточной группировки Сергей Череватый заявил, что контрнаступление ВСУ начнется после того как будут проведены все необходимые мероприятия. Армии нужны слаженные и обученные резервы с новой военной техникой. Они должны обладать возможностями для нанесения решительного удара по войскам агрессора России, чтобы отбросить врага со всех украинских территорий.

23 марта командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что российская оккупационная армия теряет значительные силы в городе Бахмут Донецкой области, враг выдыхается, и ВСУ совсем скоро этим воспользуются.

"Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", - написал Сырский в Telegram.

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