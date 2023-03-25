Подготовка контрнаступления ВСУ: в Минобороны сделали неожиданное заявление

Стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать только несколько человек, напомнила Анна Маляр.

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В Министерстве обороны призвали публично не обсуждать военные планы украинской армии.

Об этом в Telegram написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Хорошо, что никто в паблике не обсуждал контрнаступление в Харьковской области до его начала. И была полностью закрыта зона боевых действий для доступа любого, кроме военных. Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий. Тишина дала военным выиграть время и делать свою работу", — отметила она.

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Маляр напомнила, что стратегические военные планы и замыслы имеют право обнародовать три лица: верховный главнокомандующий – президент, министр обороны и главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

"Все остальные (имеют право – ред.) только цитировать. Не надо задавать в эфирах вопросы экспертам – а как же там контрнаступление, не надо писать блоги на эту тему и посты, не надо вообще публично обсуждать военные планы нашей армии. У нас один стратегический план – освободить все наши территории. А детали – это уже военная тайна. Их обнародуют три вышеназванных лица, когда есть такая военная задача. Потому что информация – это тоже оружие и мы ею тоже воюем", — подчеркнула заместитель министра.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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