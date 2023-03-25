РФ готовит новые точечные ракетные удары: стали известны вероятные цели

У РФ нет потенциала, чтобы запустить сразу 50-80 ракет, объяснила Наталья Гуменюк.

РФ может готовить новый ракетный удар / pixabay.com, vpk.name

Российские военные отказываются от тактики нанесения массированных ракетных атак и начинают применять точечные удары, заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Тактика врага сейчас находится в поисковом состоянии. Они подбирают, что из того, что уже было применено, может сработать, потому что массированные ракетные атаки уже уходят в прошлое, у них нет такого потенциала, чтобы запустить сразу 50-70-80 ракет, — это уже очень бессмысленный шаг, но исключать в абсолюте его невозможно", — подчеркнула она в эфире информационного телемарафона.

Она добавила, что российские захватчики "очевидно" будут использовать точечные атаки:

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или ракетные;

или дроновые.

"Скорее всего, в приоритете будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры", — резюмировала Гуменюк.

Ракетные удары РФ

Напомним, массированную ракетную атаку по Украине россияне осуществили 9 марта, она продолжалась более 6 часов.

21 марта враг нанес ракетный удар по Одесской области. Были выпущены три управляемые авиационные ракеты класса "воздух-земля" X-59 истребителями Су-35 с направления Черного моря. Две ракеты сбиты силами ПВО, одна попала в трехэтажное здание монастыря УПЦ Московского патриархата.

В ночь на 24 марта враг атаковал Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами. Запуски беспилотников осуществлялись с северо-восточного направления, они атаковали Кривой Рог и Сумскую область.

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