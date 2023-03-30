В Украине гремят взрывы: Харьков атакован ракетами, летят "Шахеды"

В настоящее время зафиксировано шесть прилетов по Харькову. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Ракеты / УНИАН, Telegram

Вечером, 30 марта, россияне в очередной раз атаковали Харьков.

"Харьков под обстрелом", - написал мер города Игорь Терехов на своем Telegram-канале.

Кроме того, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне снова наносят удары по Харькову.

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"Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", - подчеркнул он.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак добавил, что оккупанты обстреливают Харьков из Белгородской области.

Позднее Игорь Терехов сообщил, что в настоящее время зафиксировано шесть "прилетов" по Харькову.

"Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - сказал мэр города.

Сообщается, что предварительно оккупанты обстреливают город ракетами С-300 со стороны Белгорода.

"Враг снова бьет по Харькову. Зафиксировано по меньшей мере 6 "прилетов", предварительно С-300. Обстреливают со стороны Белгорода. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Тревога в Украине

По состоянию на 22:08 тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Черниговской и Сумской областях.

"Жители Киевской области! Угроза атаки дронов! Силы ПВО начеку", - отметили в Киевской ОВА.

Жителей просят перейти в укрытие или другие безопасные места и оставаться там до отбоя тревоги.

Война России против Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби ранее сказал, что оккупанты России скоро могут пойти в новое наступление на Украину.

Причем захватчики могут атаковать на нескольких направлениях. Кирби подчеркнул, что следующие недели на войне будут критическими.

В разведке Минобороны Великобритании сообщили, что темпы наступления военных подразделений РФ под Бахмутом снижаются. Однако ситуация для сил обороны Украины остается сложной. Существует угроза окружения группировки ВСУ с севера и юга города.

Аналитики Института изучения войны полагают, что оккупанты России перебрасывают войска на разные участки фронта. Специалисты не исключают переход оккупантов в наступление на новых направлениях. Темпы атак под Бахмутом снижаются, однако захватчики пытаются усилиться в направлении Авдеевки с целью окружения города.

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