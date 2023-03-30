В Украине гремят взрывы: Харьков атакован ракетами, летят "Шахеды"

Вечером, 30 марта, россияне в очередной раз атаковали Харьков.
"Харьков под обстрелом", - написал мер города Игорь Терехов на своем Telegram-канале.
Кроме того, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне снова наносят удары по Харькову.
"Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях", - подчеркнул он.
В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак добавил, что оккупанты обстреливают Харьков из Белгородской области.
Позднее Игорь Терехов сообщил, что в настоящее время зафиксировано шесть "прилетов" по Харькову.
"Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - сказал мэр города.
Сообщается, что предварительно оккупанты обстреливают город ракетами С-300 со стороны Белгорода.
"Враг снова бьет по Харькову. Зафиксировано по меньшей мере 6 "прилетов", предварительно С-300. Обстреливают со стороны Белгорода. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Тревога в Украине
По состоянию на 22:08 тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Черниговской и Сумской областях.
"Жители Киевской области! Угроза атаки дронов! Силы ПВО начеку", - отметили в Киевской ОВА.
Жителей просят перейти в укрытие или другие безопасные места и оставаться там до отбоя тревоги.
Война России против Украины
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби ранее сказал, что оккупанты России скоро могут пойти в новое наступление на Украину.
Причем захватчики могут атаковать на нескольких направлениях. Кирби подчеркнул, что следующие недели на войне будут критическими.
В разведке Минобороны Великобритании сообщили, что темпы наступления военных подразделений РФ под Бахмутом снижаются. Однако ситуация для сил обороны Украины остается сложной. Существует угроза окружения группировки ВСУ с севера и юга города.
Аналитики Института изучения войны полагают, что оккупанты России перебрасывают войска на разные участки фронта. Специалисты не исключают переход оккупантов в наступление на новых направлениях. Темпы атак под Бахмутом снижаются, однако захватчики пытаются усилиться в направлении Авдеевки с целью окружения города.
Читайте также:
- "Думайте, что вы пишете": Леся Никитюк жестко ответила фолловерам, разругавшим ее вояж в Харьков
- "Родной, несокрушимый": Ольга Сумская тронула до глубины души фото из Харькова
- Бомбил жилые кварталы в Харькове: заключенного российского пилота отдали на обмен