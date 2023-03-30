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В Украине в ближайшие полгода разрешится ситуация с войной, но страну ждут новые вызовы - Жданов

30 марта 2023, 17:58
По словам военного эксперта, новые вызовы будут связанны с политическими вопросами, ведь многие страны не хотят ссориться с Путиным.
Жданов, ВСУ
В ближайшие полгода ситуация в Украине в военном плане разрешится / Коллаж Главред, 93-я ОМБр Холодный Яр

В Украине в ближайшие полгода разрешится ситуация в военном плане. Но в политическом плане страну ждет череда долгих и сложных событий. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

"Активная фаза боевых действий снова уйдет на второй план, ведь войну на истощение Россия уже не тянет, а Запад, как я понимаю, особо и не хочет ее продолжать", - сказал Жданов.

Однако он добавил, что Макрон стремится дружить с Путиным, ведь у Франции есть экономические связи со страной-агрессором Россией.

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"Франция занимает 2-е место в мире по количеству атомных реакторов. А вы знаете, что все отходы атомных реакторов захораниваются в России? И завтра, когда нужно будет определить очередную партию отходов, Путин скажет: "Хрен вам". Куда поедет Франция со своими бочками? Никуда. То же самое Голландия, она полностью зависима от России по вопросу ядерных отходов. Россия, в свою очередь, вывозит отходы за Урал и просто выбрасывает. У нее необжитых территорий немерено", - объяснил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Война России против Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби ранее сказал, что оккупанты России скоро могут пойти в новое наступление на Украину.

Причем захватчики могут атаковать на нескольких направлениях. Кирби подчеркнул, что следующие недели на войне будут критическими.

В разведке Минобороны Великобритании сообщили, что темпы наступления военных подразделений РФ под Бахмутом снижаются. Однако ситуация для сил обороны Украины остается сложной. Существует угроза окружения группировки ВСУ с севера и юга города.

Аналитики Института изучения войны полагают, что оккупанты России перебрасывают войска на разные участки фронта. Специалисты не исключают переход оккупантов в наступление на новых направлениях. Темпы атак под Бахмутом снижаются, однако захватчики пытаются усилиться в направлении Авдеевки с целью окружения города.

Другие новости:

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