В Крыму бешеная паника: напуганные оккупанты срочно налаживают паромную переправу

Российские оккупанты осознают, что мост через Керченский пролив стал уязвимым перед высокоточным и дальнобойным оружием, которое есть у ВСУ.

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Оккупанты срочно налаживают паромную переправу в Крыму / Коллаж фото УНИАН, Минобороны РФ

В Крыму оккупационные власти проводят неотложные работы по организации паромной перевозки между полуостровом и территорией страны-агрессора России, поскольку захватчики понимают, что Керченский мост стал очень уязвимым. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

"Российские оккупанты осознают, что мост через Керченский пролив стал уязвимым перед высокоточным и дальнобойным оружием, которое уже есть у ВСУ, и поэтому срочно приводят в порядок паромную переправу между оккупированным Крымом и территорией РФ, - говорится в сообщении.

В то же время Чубаров усомнился в том, хватит ли оккупантам предусмотренных для курсирования шести паромов "для того, чтобы успеть эвакуировать деморализованные войска, которые будут заперты на полуострове".

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Он также обратился к почти миллиону граждан РФ, которые незаконно поселились в Крыму: "Не надейтесь на паромы – их всего будет шесть штук, которые не смогут эвакуировать даже всех военных российской оккупационной армии. Поэтому, чем раньше вы добровольно покинете Крым, тем больше неприятностей вы избежите, когда начнется освобождение Крыма Вооруженными силами Украины. Потому что незачем посягать на чужие земли".

"Бавовна" с пожаром в Севастополе

В ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте в оккупированном Севастополе. Вспыхнул масштабный пожар, площадь которого составила почти 1000 кв. м.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал взрывы и мощный пожар на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе. По его словам, в результате "бавовны" было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Их общая емкость – около 40 тысяч тонн, эти нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

Как отметила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, масштабный пожар на нефтебазе в Севастополе во временно оккупированном Крыму стал результатом одного из элементов подготовки ВСУ к активным действиям и наступлению. По ее словам, взрыв на нефтебазе в Севастополе заставит российских оккупантов переориентироваться и рассредоточиться в поисках более безопасного места.

Смотрите видео о том, что военнослужащий Виктор Андрусив в интервью Главреду рассказал об освобождении Крыма:

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