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Эксперт спрогнозировал, рискнет ли Кремль из-за Крыма применить против ВСУ ядерное оружие

Дмитрий Видоменко
27 апреля 2023, 01:35
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Американские военные, утверждает Виктор Андрусив, уже моделировали вариант с уничтожением Черноморского флота страны-агрессора РФ.
Крым, Андрусив
Виктор Андрусив / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Маловероятно, что русские оккупанты рискнут применить ядерное оружие, пытаясь сохранить свои позиции во временно оккупированном Крыму. Об этом в интервью Главреду заявил бывший советник министра внутренних дел и руководителя Офиса президента, военнослужащий Виктор Андрусив.

"Риск применения Россией ядерного оружия существует. Надо подчеркнуть, что речь идет о тактическом ядерном оружии – небольшом боеприпасе с ограниченным радиусом действия, который может быть использован на поле боя против наших войск. На самом деле россияне уже проводили моделирование, чтобы понять последствия потенциального применения ядерного оружия. Все сценарии, которые они проработали, продемонстрировали, что его использование ухудшит для них ситуацию. Мы видим, что разговоры о возможном применении ядерного оружия, которые у них бывают время от времени, пока прекратились", ‒ сказал он.

видео дня

Как утверждает Андрусив, американские военные уже моделировали вариант с уничтожением Черноморского флота страны-агрессора РФ ‒ если Кремль решит применит ядерное оружие против Украины.

"В России поняли, что применение ядерного оружия приведет к предоставлению Украине дальнобойного вооружения, которым мы сможем наносить удары по их территориям, а Штаты предупредили Москву – в случае использования ядерного оружия любого типа, они отреагируют своим вмешательством. Нет, в Украину не приедут американские войска, но в США уже моделировали сценарий, предусматривающий уничтожение американцами неядерным оружием Черноморского флота РФ в Крыму в ответ на применение ядерного оружия России против Украины", ‒ подытожил он.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Смотрите полную версию интервью Виктора Андрусива Главреду:

Заявление руководителя ГУР Кирилла Буданова по поводу Крыма

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", - сказал Буданов.

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный также считает, что война в Украине закончится только после того, как не будет президента страны-агрессора Владимира Путина.

"Путин точно не скажет, что можно не воевать. Для Путина этот путь уже отрезан. Он свои ставки уже сделал", - сказал Розумный.

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