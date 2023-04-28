Эксперт спрогнозировал, возможен ли жесткий штурм Крыма

В результате действий ВСУ, говорит Виктор Андрусив, полуостров Крым должен оказаться в оперативном окружении.

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Крым, Андрусив / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

В случае, если кремлевский режим во главе с русским диктатором Владимиром Путиным рискнет применить против ВСУ оружие в ходе деоккупации полуострова Крым, то Кремль перестанет поддерживать Китай, а США отреагируют мощно и немедленно. Об этом в интервью Главреду заявил бывший советник министра внутренних дел и руководителя Офиса президента, военнослужащий Виктор Андрусив.

"Да, варианты прорабатывались [возмездия США РФ за использование ядерного оружия против ВСУ − Главред]. У Штатов есть возможность ответить России на подобные действия. Насколько я знаю, Китай тоже предупредил Россию о том, что в случае применения ядерного оружия у Пекина не будет оснований стоять на стороне РФ. Поэтому использование ядерного оружия является очень маловероятным вариантом развития событий", − сказал он.

Андрусив убежден, что в результате действий ВСУ полуостров Крым должен оказаться в оперативном окружении.

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"В общем, я не представляю жесткого штурма в Крыму. Крымский полуостров попадет в оперативное окружение и начнутся долговременные переговоры. На процесс переговоров будет влиять множество факторов, среди которых дальнейшее развитие событий в России и продолжительность жизни Путина", − подытожил он.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Смотрите полную версию интервью с Виктором Андрусивым:

Заявление руководителя ГУР Кирилла Буданова по поводу Крыма

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война в Украине завершится с возвращением к границам по состоянию на 1991 год. Если не будет возвращен под контроль Киева Крым или Донбасс, война будет продолжаться.

"Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года", - сказал Буданов.

Доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный также считает, что война в Украине закончится только после того, как не будет президента страны-агрессора Владимира Путина.

"Путин точно не скажет, что можно не воевать. Для Путина этот путь уже отрезан. Он свои ставки уже сделал", - сказал Розумный.

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