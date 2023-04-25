Удары по ЧФ и береговой инфраструктуре: эксперт раскрыл сценарий освобождения Крыма

Окончательная зачистка полуострова от российских оккупантов может затянуться, не исключил Михаил Самусь.

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ВСУ могут зайти в Крым в 2023 году / Коллаж 28-я ОМБр, УНИАН

До конца 2023 года подразделения Вооруженных сил Украины зайдут в оккупированный РФ Крым, заявил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Вместе с тем он предупредил, что окончательная зачистка полуострова от российских оккупантов может затянуться. Об этом эксперт рассказал в интервью РБК-Украина.

"Зайти в Крым реально, но освободить Крым… Россия может, например, организовать очередную "героическую оборону Севастополя", которая может занять некоторое время, пока Украина военными или дипломатическими инструментами не доведет дело до окончательного освобождения Крыма. Предстоит уничтожить черноморский флот, всю береговую инфраструктуру", — не исключил он.

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Вместе с тем директор New Geopolitics Research Network не исключил, что вопрос "сдачи" россиянами Крыма может быть решен как военным, так и дипломатическим путем.

"Второй вопрос – военно ли, или дипломатически. Как раз то, как будут россияне сдавать Севастополь, это может решаться во время переговоров. Или им коридоры откроют, или они будут сдаваться в плен, или им дадут возможность вывезти семьи. Именно об этом может идти речь. Но то, что украинская армия войдет в Крым, я думаю, здесь большая вероятность", — добавил Самусь.

Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь – военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам.

Освобождение Крыма

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что страна-оккупант Россия устроила тотальное беззаконие в оккупированном Крыму. Нет никаких альтернативных вариантов, кроме освобождения Украиной полуострова. Именно с оккупации Крымского полуострова началась попытка Москвы поработить украинцев и народы цивилизованной Европы.

Он сказал о том, что освобождение Крыма – безальтернативный вариант дальнейшего развития событий.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига отметил, что Украина допускает переговоры с агрессором Россией по Крыму в качестве одной из опций после выхода украинских войск на админграницу Херсонской области.

"Это не значит, что мы исключаем путь освобождения (Крымского полуострова, – ред.) нашей армией", — подчеркнул Сибига.

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