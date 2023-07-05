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Зеленский – о бунте Пригожина: половина России поддержала мятеж ЧВК Вагнер

Андрей Ганчук
5 июля 2023, 16:15 обновлено 5 июля, 16:20
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Некоторые регионы страны-агрессора России балансировали и не знали, кого поддержать – Путина или Пригожина, сказал президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский, Пригожин
Мятеж Пригожина поддержажа половина россиян, другая выступила за Путина - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Во время мятежа Евгения Пригожина и ЧВК Вагнер в России общество там разделилось на два лагеря: одни поддержали Пригожина, другие – Путина. Некоторые регионы пытались балансировать и не знали, за кого выступить. Ситуация показывает, что половина российского общества испытывает сомнения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью CNN он, со ссылкой на данные разведки, рассказал о том, что Кремль решил измерить поддержку главаря Вагнера Пригожина среди россиян. Как выяснилось, в ходе мятежа общество в РФ разделилось на две части.

"Пол-России поддержало Пригожина. Пол-России поддержало Путина. Некоторые российские регионы тем временем балансировали, не зная точно, кого поддерживать. Мы все видим этот процесс, который показывает, что половина российского населения находится под серьезным сомнением", - объяснил ситуацию Зеленский.

видео дня

Журналисты CNN уточнили, что поддержка войны среди россиян по-прежнему высокая, но бунт Пригожина посеял сомнения. На видео из Ростова можно увидеть, как в день мятежа россияне радушно жали руку Пригожину, когда тот выезжал из города.

Мятеж Пригожина в России

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, у которого длительный конфликт с руководством Минобороны оккупантов РФ в лице министра Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова, 23 июня обвинил кадровых захватчиков в ракетном/артиллерийском ударе по тыловым позициям вагнеровцев. В ответ Пригожин анонсировал поход 25-тысячной группировки ЧВК на Москву.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла Ростов-на-Дону. Мятежники захватили все военные объекты в городе и Южный военный округ. Также они сбили несколько вертолетов ВКС РФ, которые пытались наносить по ним удары.

После этого Пригожин отправил свои колонны Вагнер на Москву. Однако войска ЧВК до столицы страны-агрессора РФ не дошли – Пригожин по итогам переговоров с Лукашенко развернул колонны обратно. В результате было принято решение, согласно которому Пригожин и часть ЧВК Вагнер отправятся в Москву.

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