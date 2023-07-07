УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Подрыв ЗАЭС не угрожает радиацией - американские эксперты

Ангелина Подвысоцкая
7 июля 2023, 16:29 обновлено 7 июля, 16:43
79
Эксперты оценили все возможные сценарии развития событий на Запорожской АЭС.
радиация, ЗАЭС
Подрыв ЗАЭС не угрожает радиацией / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Российские оккупанты могут подорвать Запорожскую АЭС. Однако повторения Чернобыльской катастрофы не будет. Даже самый плохой сценарий не будет представлять радиологической опасности для населения. Об этом заявили в Американском ядерном обществе.

Эксперты изучили все возможные сценарии, даже обстрел и подрыв реакторов и контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива. 6 реакторов ЗАЭС остановлены уже более 10 месяцев и не производят тепло, которое могло бы вызвать быстрый радиологический выброс.

"ЗАЭС спроектирована таким образом, чтобы противостоять природным и техногенным угрозам. Толстые, армированные сталью, железобетонные защитные сооружения защищают активные зоны реактора и предназначены для удержания радиоактивных материалов изолированно от окружающей среды", - говорится в сообщении.

видео дня

Выброс радиоактивных материалов будет ограничен даже в случае нарушения защитных конструкций.

Угроза подрыва оккупантами Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риск подрыва Запорожской АЭС со стороны оккупантов действительно существует. Станция заминирована, и украинской разведке известно, что у страны-агрессора есть планы, которые предусматривают создать утечку радиоактивных веществ на ЗАЭС.

4 июля Зеленский заявил, что российские оккупанты разместили нечто похожее на взрывчатку на крыше энергоблоков Запорожской АЭС. Он призвал мир обратить внимание на то, к чему готовятся оккупанты.

В Генштабе ВСУ отмечали, что российские оккупанты готовят провокации на территории Запорожской АЭС. Уже в ближайшее время там может произойти взрыв. Россияне разместили взрывчатку на крыше третьего и четвертого энергоблоков.

Страна-агрессор Россия на протяжении последних дней вывела часть боевого состава оккупантов с территории Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщило издание Sky News 5 июля. Также издание отмечает, что из-за риска теракта страны-оккупанта РФ на Запорожской АЭС гражданские начали выезжать из региона вокруг станции.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Запорожская АЭС
Реклама

Главное за день

НАТО не хочет исчезновения РФ, поэтому закроет глаза на теракт на ЗАЭС – Огрызко

НАТО не хочет исчезновения РФ, поэтому закроет глаза на теракт на ЗАЭС – Огрызко

17:16 Мир
Врага выбили под Бахмутом: ВСУ пошли на штурм и продвинулись вперед

Врага выбили под Бахмутом: ВСУ пошли на штурм и продвинулись вперед

16:32 Украина
Подрыв ЗАЭС не угрожает радиацией - американские эксперты

Подрыв ЗАЭС не угрожает радиацией - американские эксперты

16:29 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:16

НАТО не хочет исчезновения РФ, поэтому закроет глаза на теракт на ЗАЭС – Огрызко

16:51

"Празднуете смерти во Львове": Мишину разнесли за танцы на яхте в купальникеВидео

16:40

Бритни Спирс ударил охранник известного спортсмена: суть конфликта

16:32

Врага выбили под Бахмутом: ВСУ пошли на штурм и продвинулись вперед

16:29

Подрыв ЗАЭС не угрожает радиацией - американские эксперты

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:23

"Никакой я не диктатор": Лукашенко в истерике потребовал от Запада "извинений"

16:17

Рыжуля: в сеть попали фото подросшей дочери Гарри и Меган

16:14

Любовный гороскоп на неделю 10-16 июля: Тельцу – новое начало, Весам - романтика

16:11

Парики, бороды и кувалда: появились фото странных вещей, найденных дома у ПригожинаФото

Реклама
16:10

Как правильно пить воду с лимоном и имбирем: удивительные свойства напитка

15:50

"Было бы попадание в голову": в Сумах расстреляли машину, в которой было 3 человекаВидео

15:43

"Просто так РФ не уйдет": генерал СБУ дал тревожный прогноз окончания войныВидео

15:33

Развлекает новенькую: дочь Лорак в купальнике коряво станцевала для новой жены папыВидео

15:32

Зеленский примет участие в саммите НАТО – Столтенберг

15:07

"Не для одной категории людей": Зеленский рассказал, каким будет завершение войны

14:40

Гороскоп Таро на неделю 10-16 июля: Овну – вызов, Тельцу – болезненное время

14:39

В Украине резко подорожали бензин и дизель: какие цены на АЗС

14:30

"Твой рот - главное гнездо невежества": Коля Серга "разнес" АрестовичаВидео

14:30

Меня послали: звезда "Мастер шеф" Эктор пожаловался на украинскую продуктовую сеть

14:14

Поздравления с Днем семьи, красивые картинки и открытки к празднику

Реклама
14:07

"Угроза катастрофы на ЗАЭС не исчезла": Буданов ошарашил заявлением

14:04

ВСУ на Бахмутском направлении отбили часть территорий - генерал Сырский

13:36

У Мадонны может быть серьезное заболевание - СМИ

13:29

ВСУ делают уникальные военные операции, но нужно много оружия - Данилов

13:27

Гороскоп на завтра 8 июля 2023: Тельцам - повышение, Раков подкачает здоровье

13:16

На крыше реактора ЗАЭС могли заложить взрывчатку: россияне не пускают туда МАГАТЭ

13:15

"Невозможно бороться с фашистами": Машкова рассказала, что сама отказалась сниматься в российском кино

12:58

Звезда "Папика" напугала фанатов фото из больницу: что произошло

12:40

"Тяжело болеет": Киркоров показался с прической, как у смертельно больного

12:35

Котлеты будут очень сочными и нежными: сколько положить лука в 1 кг фарша

12:30

В РФ взлетел на воздух завод взрывчатых веществ, есть жертвы

12:22

Огрызко спрогнозировал, будет ли Запад "задабривать" Россию

12:07

Чехия передаст Украине вертолеты, боеприпасы и поможет с подготовкой пилотов F-16

11:40

"Оскара Насте": Каменских получила на орехи в Сети за плач на встрече с бойцами

11:29

ВСУ продвинулись более чем на километр за сутки под Бахмутом

10:51

США передадут Украине кассетные боеприпасы - WP

10:34

Секреты выращивания цветной капусты: как получить большие и белоснежные кочаныВидео

10:33

Украина не останется в "серой зоне" безопасности между НАТО и РФ - Белый дом

10:15

Россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы не бежать с востока и юга Украины - ОгрызкоЭксклюзив

09:59

Проклинал и называл фашистами: в Болгарии на кортеж Зеленского напал "священник"

Реклама
09:50

Украинцы массово судятся за пенсии: как добиться желаемых денег

09:12

Украинцы жалуются на "лишние" кубометры в квитанциях за газ: как не переплатить

08:49

Атака РФ "Шахедами": на Днепропетровщине гремели взрывы, погибли два человека

08:42

"Пусть власти не пускают": путинисту Лепсу отменяют концерты за "кровожадность"

08:22

Война ошибок не прощает и в долг не даетмнение

08:04

"Оставайтесь ради хороших новостей": Резников заинтриговал беседой с Остином

07:57

Зеленский о контрнаступлении ВСУ: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"

07:19

Зеленский и Павел встретились в Чехии: о чем договорились два президентаФото

07:03

Очень сложная оптическая иллюзия: только 2% людей найдут бабочку на картинке

07:00

День рождения Тото Кутуньо: 5 хитов неповторимого итальянцаВидео

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять