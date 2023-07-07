Подрыв ЗАЭС не угрожает радиацией - американские эксперты

Эксперты оценили все возможные сценарии развития событий на Запорожской АЭС.

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Подрыв ЗАЭС не угрожает радиацией / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Российские оккупанты могут подорвать Запорожскую АЭС. Однако повторения Чернобыльской катастрофы не будет. Даже самый плохой сценарий не будет представлять радиологической опасности для населения. Об этом заявили в Американском ядерном обществе.

Эксперты изучили все возможные сценарии, даже обстрел и подрыв реакторов и контейнеров для хранения отработанного ядерного топлива. 6 реакторов ЗАЭС остановлены уже более 10 месяцев и не производят тепло, которое могло бы вызвать быстрый радиологический выброс.

"ЗАЭС спроектирована таким образом, чтобы противостоять природным и техногенным угрозам. Толстые, армированные сталью, железобетонные защитные сооружения защищают активные зоны реактора и предназначены для удержания радиоактивных материалов изолированно от окружающей среды", - говорится в сообщении.

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Выброс радиоактивных материалов будет ограничен даже в случае нарушения защитных конструкций.

Угроза подрыва оккупантами Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риск подрыва Запорожской АЭС со стороны оккупантов действительно существует. Станция заминирована, и украинской разведке известно, что у страны-агрессора есть планы, которые предусматривают создать утечку радиоактивных веществ на ЗАЭС.

4 июля Зеленский заявил, что российские оккупанты разместили нечто похожее на взрывчатку на крыше энергоблоков Запорожской АЭС. Он призвал мир обратить внимание на то, к чему готовятся оккупанты.

В Генштабе ВСУ отмечали, что российские оккупанты готовят провокации на территории Запорожской АЭС. Уже в ближайшее время там может произойти взрыв. Россияне разместили взрывчатку на крыше третьего и четвертого энергоблоков.

Страна-агрессор Россия на протяжении последних дней вывела часть боевого состава оккупантов с территории Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщило издание Sky News 5 июля. Также издание отмечает, что из-за риска теракта страны-оккупанта РФ на Запорожской АЭС гражданские начали выезжать из региона вокруг станции.

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