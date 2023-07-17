Ожесточенные бои под Бахмутом: потери РФ похожи на "вагнеровские" - Череватый

Представитель восточной группировки войск ВСУ подчеркнул, что Украина действует "максимально осторожно", чтобы сохранить своих людей.

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Потери РФ в районе Бахмута похожи на "вагнеровские" / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, armyinform

Российские оккупационные войска несут огромные потери в районе Бахмута. Потери захватчиков уже приближаются к тем, что были во время пика боев с "вагнеровцами". Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Потери (враг - ред.) несет регулярные (в районе Бахмута - ред.). Эти потери уже приближаются к тем, которые были в условиях пика боев с Вагнером. Например, за эти сутки 81 оккупант был уничтожен, 156 получили ранения", - рассказал Череватый.

Он также добавил, что всего за сутки россияне нанесли 556 ударов по украинским позициям. Кроме того, были четыре авианалета.

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"Всего произошло восемь боестолкновений, во время которых нашим воинам также удалось уничтожить вражеский танк, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", две пушки, два беспилотных летательных комплекса "Орлан-10" и гордость россиян – самоходный 240-мм миномет "Тюльпан" и четыре боевых склада с боеприпасами", - сказал Череватый.

Представитель восточной группировки войск ВСУ также подчеркнул, что Украина действует "максимально осторожно", чтобы сохранить своих людей.

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на юге. Украинские силы установили контроль над новыми позициями к северо-западу от Клещиевки (7 км к северо-западу от Бахмута) и продвинулись на 1,5 км в районе Раздоловки (19 км к северо-востоку от Бахмута), говорится в отчете.

Кроме того, в результате мощного удара ВСУ оккупантов выбили с позиций под Бахмутом. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев. По его словам, ВСУ ведут наступление севернее и южнее Бахмута. "На направлении Белая Гора - Андреевка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - подчеркнул спикер Генштаба.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ взяли в ловушку российских оккупантов в Бахмуте. По ее словам, украинская армия продвинулась на южном фланге Бахмутского направления.

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