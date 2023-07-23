Жданов – об аресте Гиркина: "пострадал" из-за Пригожина, ему все "объяснят"

Террориста Гиркина могли сознательно обвинить в экстремизме, а не государственной измене, тогда дело забрала бы ФСБ, считает военный эксперт Олег Жданов.

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Гиркина могли арестовать, чтобы напугать того же Пригожина - Жданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

Российский террорист Игорь Гиркин-Стрелков был арестован, возможно, не за слова против директора страны-агрессора России Владимира Путина, а за свою риторику относительно главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. Вероятно, сейчас Гиркину "все объяснят", после чего все будет, как прежде. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

На своем YouTube-канале он рассказал о том, что Гиркина задержали, похоже, не за слова против Путина, а за его заявления в отношении Пригожина, поскольку Стрелкова задержали по заявлению бывшего наемника ЧВК Вагнер.

По мнению эксперта, Гиркина могли сознательно обвинить в экстремизме, ведь если бы речь шла об измене, делом занималась бы ФСБ.

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"Мне кажется, что он пострадал не столько за слова против Путина, сколько за слова против Пригожина", - предположил Жданов.

Что ждет Гиркина

Как полагает полковник запаса, Гиркину, скорее всего, просто "правильно все объяснят", а дальнейших последствий не будет.

"Сейчас ему, вероятнее всего, "правильно" объяснят, что можно говорить, а что нет. И через некоторое время все вернется на круги своя", - добавил Жданов.

Также он уточнил, что задержание Гиркина могли организовать, чтобы напугать Пригожина.

"Я не исключаю, что это может быть показательная порка, чтобы напугать того же Пригожина", - подчеркнул Олег Жданов.

Арест Игоря Гиркина-Стрелкова

Российский террорист, бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин 21 июля был задержан в Москве. В тот же день силовики провели в его квартире мероприятия, связанные с обыском. Жена Гиркина сказала, что боевику инкриминируют терроризм.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сказал, что ожидается "обострение" в Кремле из-за задержания Гиркина. По словам спикера военной разведки Украины, инцидент показал, что противостояние кремлевских башен усиливается.

Уже вечером 21 июля Мещанский суд Москвы арестовал Игоря Гиркина на 2 месяца. Он будет находиться в следственном изоляторе до 18 сентября. Гиркину-Стрелкову грозит 5 лет лишения свободы, его хотят судить по статье 280 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Журналисты акцентировали внимание на том, что силовики арестовали Гиркина после того, как он жестко раскритиковал главу РФ Владимира Путина.

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